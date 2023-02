El telèfon 112 ha gestionat més de 400 trucades d’emergències de l’Alt Urgell l’any 2022

Centre de coordinació d’emergències 112, a Reus (Gencat)

El telèfon d’emergències 112 ha gestionat al llarg de l’any 2022 un total de 406 trucades fetes des de l’Alt Urgell per a demanar ajut o advertir d’accidents i altres successos. Per al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran i per a la tota la meitat oest de Catalunya, actualment aquestes comunicacions es gestionen des del centre de coordinació situat a Reus.

El gruix principal de les peticions al 112 fetes l’any passat des de l’Alt Urgell eren per a demanar assistència sanitària (127, el 31,2%) i per a incidències de trànsit (107). En tercer lloc, també destaquen les trucades per problemes de seguretat (91), com poder ser robatoris, furts o agressions. Aquestes tres causes concentren el 80% de les trucades. Ja a més distància, hi ha altres incidències urgents (32), avisos d’incendis (31), denúncies per incivisme (8), accidents (5) fuites (2), incidents relacionats amb el medi ambient (2) i meteorologia (1).

Pel que fa específicament a la Seu d’Urgell, al 2022 s’hi van fer 234 trucades, el 57% del total de l’Alt Urgell. A la capital comarcal, el gruix principal també correspon a peticions d’assistència sanitària (105), tot i que en segon lloc hi apareixen les denúncies o consultes per problemes de seguretat (72), mentre que les de trànsit figuren en quart (17), per darrera d’altres incidències (22). També hi va haver 9 trucades per incendis i 6 per situacions d’incivisme.

El segon municipi de la comarca amb més trucades al 112 va ser Ribera d’Urgellet (37), que superava així termes amb més habitants com Oliana (25), Montferrer i Castellbò (21), Coll de Nargó (10) o Organyà (8).





La Cerdanya, la comarca pirinenca amb més trucades al 112

Quant a la resta de l’Alt Pirineu i Aran, la Cerdanya ha estat la comarca des d’on s’han fet més trucades d’emergències l’any passat (501). D’aquesta xifra, 152 van ser per problemes de trànsit, 137 per assistència sanitària, 97 per problemes de seguretat i 45 per denúncies d’incivisme. I del total, gairebé dues terceres parts (326) es van fer des de la capital comarcal, Puigcerdà.

En tercer lloc a la regió pirinenca, per darrera de l’Alt Urgell, hi apareix la Val d’Aran, amb 333 comunicacions, de les quals, com a la Cerdanya, la majoria eren relacionades amb el trànsit (141). Quant a la resta de comarques, des del Pallars Jussà es van fer 193 trucades (70 d’elles per assistència sanitària); al Pallars Sobirà, 160 (de les quals 68 per trànsit), i a l’Alta Ribagorça, només 88, de les quals 32 eren per assistència sanitària. Així, en total, a l’Alt Pirineu i Aran es van fer 1.681 connexions amb el 112.

Pel que fa a d’altres comarques, al Berguedà el 112 va atendre fins a 654 trucades, de les quals un terç (215) per problemes de trànsit, seguides de les d’assistència sanitària (174) i dels problemes de seguretat (162). I des del Solsonès, n’hi va haver 164, la majoria repartides entre assistència sanitària (54) i trànsit (46).