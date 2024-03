Si enyores l’estiu i el mar, no miris el vídeo

Al “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana ens tornem a recrear amb imatges meravelloses que ens desperten desitjos irresistibles de traslladar-nos als llocs on han estat enregistrades. Amb la primavera que ja és aquí i l’estiu no massa llunyà, és gratificant poder gaudir de paratges marítims de somni. Ve de gust viatjar fins a les illes Seychelles?

El vídeo ofereix imatges en 4K captades des d’un dron i pertanyen al compte ViajandoME del YouTube. De moment l’estiu queda una mica lluny, però, mentrestant, podem consolar-nos tot mirant unes platges idíl·liques que, segurament, ens provocaran una enveja sana.