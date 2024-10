Halloween més enllà de la nit de Tots Sants

Una família celebrant Halloween (AMIC)

Halloween és una de les festivitats més esperades, especialment, pels més joves, però la decoració típica pot anar molt més enllà de la nit de Tots Sants. Les carabasses decoratives en tonalitats blanques, verdes o grises són una opció intemporal que es pot mantenir a casa durant tota la temporada de tardor. Les versions en fusta o ceràmica també són ideals per a una decoració més subtil i elegant, que s’adapta fàcilment a qualsevol estil decoratiu.

Les garlandes de llums en tonalitats càlides no només donen un toc acollidor, sinó que poden decorar qualsevol racó de casa més enllà d’octubre. Es poden utilitzar per a il·luminar prestatgeries, finestres o, fins i tot, l’entrada de casa, creant una atmosfera càlida i acollidora donant la sensació de ser en un refugi a mesura que baixen les temperatures.

A més, les corones fetes amb elements naturals com fulles seques, pinyes o flors de temporada aporten un toc rústic i sofisticat que no cal retirar quan acaba la festa. Aquest tipus de decoració natural és versàtil i pot integrar-se perfectament en qualsevol espai, mantenint l’ambient de tardor viu fins ben entrat l’hivern.

Els tèxtils en colors càlids, com coixins o mantes en tonalitats de taronja, marró o bordeus, ajuden a aportar calidesa i confort durant tot l’hivern. No només són ideals per Halloween, sinó que et permeten gaudir d’un ambient càlid i acollidor durant els mesos més freds.





Per Tot Sant Cugat