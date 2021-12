Una baralla entre diverses persones a la via pública deixa un testimoni ferit per intentar separar-les

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana del 20 al 26 de desembre del 2021. Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (4) i altres delictes (12). Destaca la detenció d’un grup de persones que es baralla amb un altre i posteriorment agredeixen un testimoni, que resulta ferit.

El 22/12/2021 a les 23:25 hores a Andorra la Vella, tres homes i una dona de 21, 26, 38 i 36 anys respectivament, són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-, i contra la llibertat -amenaces-. Els agents van ser requerits per una baralla entre diverses persones a la via pública. Sobre el lloc, la patrulla interventora determina que s’inicia una discussió entre dos grups de persones, que deriva en una baralla. Un dels grups utilitzen diversos objectes, ampolles, gots de vidre, etc, per amenaçar les persones de l’altre grup. En el decurs dels fets, un testimoni resulta ferit en intentar separar les parts, i li causen una ferida sagnant al cap per un cop amb una cadira de plàstic.

El 24/12/2021 a les 02:20 hores a Andorra la Vella, dos homes de 42 i 43 anys, són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la funció pública, endemés el primer com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i la llibertat. La Policia va controlar els interessats en el marc d’una presumpta infracció a la llei de seguretat pública. Aquests en tot moment tenen una actitud desafiant i provocadora envers els agents, manifestant ser treballadors d’un mitjà de comunicació del país i graven en tot moment l’actuació policial amb els seus aparells de telefonia mòbil. En el moment que els funcionaris volen marxar del lloc, un d’ells s’agafa al marc d’una de les portes del vehicle oficial, per no deixar entrar al vehicle a un dels agents, després de reiterats avisos, aquest fa cas omís a les indicacions donades, motiu pel qual se l’introdueix dins del cotxe policial, en aquest moment, l’altra persona introdueix el seu cap a l’interior del vehicle a través de la porta de l’acompanyant. Els agents manifesten que si continua amb aquesta actitud, es procedirà a la seva detenció, cosa que finalment esdevé. Ja en dependències policials un d’ells profereix paraules injurioses i amenaces envers un dels agents interventors.

El 25/12/2021 a les 20:32 hores al Pas de la Casa, un home de 27 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra l’honor. Els agents són requerits en un establiment de restauració, ja que un home es troba molestant els clients a causa del seu estat d’embriaguesa, motiu pel qual i emparant-se en el dret d’admissió, se’l convida a abandonar-lo. Aquest, és acompanyat per la patrulla interventora al lloc on es troba allotjat. Posteriorment, es torna a presentar al mateix local, profereix amenaces i exhibeix un martell a un home vinculat a l’establiment que es troba a l’exterior. Vist els fets, es deté a l’interessat. Finalment, en el trasllat de l’interessat fins a les dependències policials, i dins el vehicle oficial, profereix injuries i amenaces envers els funcionaris, i aquest té una actitud agressiva, provocadora i poc col·laboradora.

El 25/12/2021 a les 09:35 hores al Pas de la Casa, una dona de 43 anys, és detinguda com a presumpta autora dels delictes contra la integritat física i moral (en l’àmbit domèstic), per un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili i un delicte contra el patrimoni. Els agents són requerits mitjançant la trucada d’un home que manifesta que després d’una discussió, ha estat agredit per la seva exparella. Desplaçats al domicili de l’interessat es determina que aquest ha rebut una bufetada a la cara, que la interessada ha entrat al domicili sense el seu consentiment i que li ha trencat diferent mobiliari de l’immoble.

El 23/12/2021 a les 13:42 hores a Escaldes-Engordany, un home de 44 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents són requerits en un domicili per una desavinença conjugal, la qual deriva en una agressió física per part del detingut envers la seva parella.

El 26/12/2021 a les 17:30 hores a la frontera del DCNJ, un home de 25 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública i contra el tràfic jurídic -usurpació d’identitat-. En el punt de control fronterer se li mana d’aturar-se per efectuar el control de la seva documentació, aquest, que condueix un turisme amb matrícula francesa, fa cas omís a les indicacions dels funcionaris policials i continua la marxa direcció al Pas de la Casa. Posteriorment, és controlat i no duu cap mena de document que l’identifiqui, qüestionat sobre aquest fet, dona la identitat d’una altra persona.

El 20/12/2021 a les 10:25 hores a Andorra la Vella, és detingut un home de 63 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i l’honor. El dia 18 del corrent, els agents de Policia notifiquen dues citacions judicials a l’interessat, moment en què aquest reacciona amb amenaces i injúries als agents interventors.

El 20/12/2021 a les 12:31 hores a Encamp, és detingut un home de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

Aquesta setmana s’han detingut quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Dues en el marc de controls rutinaris i altres dues més en la campanya alcoholèmia.