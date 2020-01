L’entitat financera Andbank Espanya ha ampliat la seva xarxa d’agents financers a Barcelona amb la incorporació de Segundo García i Xavier Casabón. García compta amb una trajectòria professional dins la banca privada de més de dotze anys. S’incorpora a l’equip d’Andbank Espanya després de formar part de la divisió de banca privada de Banca March a Barcelona. Anteriorment, es va formar com a professional i va desenvolupar la seva activitat a Banco Urquijo i a Sabadell Urquijo Banca Privada. És llicenciat en Economia amb màster en Mediació i Assessoria Financera per la Universitat de Barcelona (UB). Té diversos postgraus en Negoci Bancari per la UPF, postgrau en Tresoreria i Mercats Financers per l’IEB i d’Economia Financera per la Universitat de Barcelona.

Per la seva banda, Casabón prové de la divisió d’alts patrimonis de Caixa d’Enginyers. Té una experiència professional de 27 anys en què ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat dins de l’entitat. Casabón té un màster en Direcció Bancària per la Universitat Pompeu Fabra, compta amb diversos postgraus, com el d’Anàlisi i Gestió de Risc de Crèdits d’Empreses, Banca i Serveis Financers per la mateixa universitat i la Certificació EFA. Les noves incorporacions s’uneixen a la xarxa d’agents financers d’Andbank Espanya, una de les més especialitzades en banca privada i gestió de patrimonis amb prop de 105 agents a tot el territori nacional.