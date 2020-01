Segons l’últim Baròmetre de Propietat Intel·lectual i Joventut elaborat per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), els joves europeus cada vegada consumeixen menys continguts de fonts il·lícites d’internet. Així, mentre l’any 2016 només el 40% dels joves de 15 i 24 anys confessava que no havia emprat mètodes pirates per a veure sèries, pel·lícules, esports o escoltar música, la xifra aquest 2019 ha augmentat fins al 51%.

En el cas espanyol les xifres són més impressionants si cap. Si l’any 2016 el 67% consumia continguts de manera fraudulenta, actualment el volum s’ha reduït de manera dràstica. Solament el 29% dels joves espanyols ho fa.

Darrere d’aquest canvi en una tendència que fa uns anys es veia impossible de revertir, es troba clarament l’aparició de plataformes que ofereixen continguts. Si l’any 2016 eren un 13% els qui estaven disposats a consumir a través de plataformes com Netflix o Spotify pel·lícules, sèries i música, ara aquesta xifra s’ha elevat fins al 22%. Veurem si amb la desaforada oferta de noves plataformes, en el pròxim baròmetre ens trobem amb les mateixes xifres.

Finalment, els joves són cada vegada més sensibles davant els problemes de seguretat informàtica que existeixen en el món de la pirateria.