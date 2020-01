Lluís Marín visitarà demà els metges per veure realment el seu estat després de la caiguda que va patir fa uns dies a la Copa d’Europa de Puy St. Vincent, a França. En la caiguda, el surfista de neu va patir un fort cop i una petita commoció. Pel fet que és la tercera que pateix en menys d’un any, els protocols mèdics en aquests casos són taxatius i no podrà córrer la Copa del Món de Big White prevista per als dies 24 al 26 de gener, així com molt probablement la de Feldberg (31 gener a 2 de febrer).

Segons avancin els dies i depenent de les diferents proves que se li vagin realitzant, es decidirà si torna a la competició a la cita de Copa del Món de Sierra Nevada (6-7 març) i Veysonnaz (15 març).