Segueix la marató de concerts en el marc del FeMAP

Cartell del FeMAP 2025 (FeMAP)

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) segueix aquesta setmana amb el seu atapeït programa de concerts. Així, aquest mateix dimecres, a Alp (església de Sant Pere, 20 hores), i dijous a la Central de Capdella (la Torre de Capdella, a l’església de la Mare de Déu de Montserrat, 19 hores) hi ha prevista l’actuació de Tañer amb el recital Im-possibles. El mateix concert es durà a terme divendres vinent a Sort (església de Sant Feliu, 21:30 hores).

També actuarà Núria Rial amb l’espectacle À tre. Els concerts tindran lloc el divendres a Campdevànol (església de Sant Cristòfol, 20 hores) i diumenge a Tremp (església de Santa Maria de Valldeflors, 18 hores. En el cas de Campdevànol cal fer reserva prèvia fins un dia abans de l’actuació trucant al +34 690 654 130 o escrivint a cultura@campdevanol.org.

També hi ha programats els concerts de Les Timbres & Harmonia Lenis. La formació interpretarà La música de Shakespeare. «What is Life?». Ho farà el dissabte, a Ger (església de Santa Coloma, 19:30 hores), i el diumenge, a Espot (església de Santa Llogaia, 20 hores).

Finalment, per a acabar aquesta setmana del FeMAP, la formació The New Old interpretarà El violoncel tenor. Les actuacions tindran lloc el diumenge, a Berga (19 hores) i el dilluns, a Taüll (la Vall de Boí. Església de Santa Maria, 19 hores).

Com és habitual, la majoria d’aquestes actuacions aniran acompanyades d’activitats paral·leles.