“La ruta dels enigmes patrimonials”. Descobrir el patrimoni d’Escaldes en família

Cartell anunciador de l’activitat (MCTA)

El pròxim dissabte, dia 26 de juliol, se celebrarà “un taller familiar divertit i participatiu”, pensat per a descobrir els monuments de la parròquia d’Escaldes a través de la fotografia i el dibuix, en una activitat organitzada conjuntament pel Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA.

Com es desenvoluparà l’activitat?

En primer lloc, cada grup familiar rebrà una càmera Polaroid, dues pistes i un mapa amb diversos punts marcats, que corresponen a diferents monuments de la parròquia. Amb l’ajuda de les pistes, les famílies hauran de localitzar un dels monuments i fer-hi una fotografia instantània.



Un cop feta la foto, es tornarà al punt de trobada, on cada grup enganxarà la seva foto Polaroid a una làmina i completarà l’activitat amb un dibuix de l’entorn del monument que han descobert.



Finalment, totes les làmines es col·locaran en un mural col·laboratiu, format per sis plafons de cartó ploma, un per a cada monument. És una activitat ideal per a fer en família, que combina joc, creativitat i descoberta del patrimoni local d’una manera amena i participativa.





Dades d’interès