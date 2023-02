Beneficis que obté un gos quan el raspalles

Una noia raspallant un gos (iStock)

Igual que per a nosaltres la cura del nostre cabell és important, el del nostre gos també ha de ser-ho. I no solament pensant en la part d’estètica exterior, sinó que és essencial per a la salut del nostre gos, com també per a la nostra.

Aquests són els beneficis de mantenir el pèl del nostre gos en perfecte estat amb raspallades freqüents:

T’agrada mantenir la teva casa lliure de pèls? La millor manera d’aconseguir-ho és pentinar-lo diàriament. D’aquesta manera, els pèls quedaran en la pinta i no per tota la llar.

És bo acostumar al gos des de cadell a ser raspallat diàriament o cada dos dies. Així evitarem que el raspallat esdevingui un mal de cap.

Quan pentinem al nostre gos també ens podem adonar de si té puces o qualsevol altre problema en el pelatge que pugui afectar la seva salut.

L’hora del raspallat, a poc a poc, s’anirà convertint en un moment per a estrènyer llaços i donar-li una mica de manyagues.

Raspallant al nostre gos diàriament, es reduiran notablement els banys; ja no hauràs de fer-ho tan seguit.

Recorda raspallar l’àrea de les seves potes, i utilitza un drap o una esponja humida per a netejar els cabells bruts prop de les peülles. D’aquesta manera podràs controlar infeccions i problemes en l’àrea.

Recorda: Si veus que el teu gos perd més pèl del normal o que té alguna irritació, ferida o sensibilitat cutània, acudeix immediatament al veterinari