Satisfacció de l’FGA per l’entrada del golf en el programa dels Jocs de Mònaco 2027

El president de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), Gabriel Guerrero valora “molt positivament l’entrada del golf com a disciplina en els Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPPEE) Mònaco 2027”. En aquest sentit, Guerrero ha afegit que “creiem que és un pas endavant per a complementar uns Jocs farcits de diferents disciplines esportives”. Sobre el benefici que pot treure el golf, a l’estar en el programa de Mònaco 2027, el president de l’FGA ha explicat que “farà que el golf connecti amb una audiència més diversa ja que abans no tenia aquesta possibilitat”.
En l’aspecte purament esportiu, les medalles de bronze i plata en els Europeus Shield del 2024 i 2025 comporta que “sigui una oportunitat per a l’FGA per a promoure el golf andorrà fora de les nostres fronteres i inspirar el nostre equip de tecnificats i promoure el talent dins dels programes de tecnificació que estem promocionant”.
Sobre les possibilitats que tenen els andorrans en participar, Guerrero deia que “estarem atents a veure quines seran les mínimes per a competir i estudiarem amb profunditat quina pot ser la participació del golf andorrà a Mònaco 2027”.