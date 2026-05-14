Presentaran, a la Seu, el llibre “La cuina d’Estamariu (i una mica de Bescaran)”

El llibre, d’Edicions Salòria i promogut per la Fundació Planes Corts, “La cuina d’Estamariu (i una mica de Bescaran)” es presentarà aquest proper dissabte, 16 de maig, a les 12 del migdia, a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, amb la degustació d’alguns plats. Durant l’acte, els assistents podran degustar dues de les 36 receptes que en formen part: la Coca de recapte de l’Antònio de Cal Francí i els Caragols “al nostre estil” d’en Salvador de Cal Grau.
Mostrar el valor dels àpats col·lectius que apleguen els veïns del poble i que serveixen per a reforçar els llaços de la comunitat és un dels objectius del llibre ‘La Cuina d’Estamariu (i una mica de Bescaran)’. El volum, d’Edicions Salòria i promogut des de la Fundació Planes Corts, està format per quinze entrants, catorze plats principals i set postres. Totes les elaboracions culinàries se n’han anat recopilant a partir del coneixement que han aportat diversos veïns dels pobles d’Estamariu i Bescaran, a l’Alt Urgell, siguin nascuts en aquestes localitats o que hi han anat a viure posteriorment. Així, es poden trobar tant receptes tradicionals com d’altres plats que són creacions totalment inèdites.
La primera elaboració que s’explica al llibre és la Vianda d’Estamariu del Jordi de l’Era de Cal Francí. En aquest cas, es detalla que és un plat que es fa a l’hivern, concretament per Sant Vicenç, patró del municipi que se celebra el 22 de gener. De fet, l’objectiu era cuinar un àpat col·lectiu que fos econòmic i contundent per a ajudar a passar els dies més freds de l’any, ja que aquest dia forma part de la setmana dels barbuts. Cal recordar que, per Sant Antoni, a la Seu d’Urgell també es fa la Calderada, de la qual es reparteixen centenars de racions entre els veïns.
Degustació de coca de recapte i caragols
Pel que fa a les dues receptes que es podran degustar al pati de la Biblioteca de Sant Agustí, els Caragols ‘al nostre estil’ es caracteritzen per ser de tipus bover, de mida mitjana o gran i amb la closca dura. Mentrestant, al sofregit, s’hi afegeix costella de porc i cansalada grassa, entre d’altres. En el cas de la Coca de recapte, en destaca el fet que és un “plat estrella” en els sopars populars que es fan al Casal d’Estamariu. També ressalta l’experiència de l’autor de la recepta, l’Antònio de Cal Francí, forner de tota la vida i que ha regentat Cal Pinellet de la Seu d’Urgell durant més de 40 anys.
Al receptari també es poden trobar àpats tradicionals com el Farcit de carnaval, elaborat per l’Assumpció de Cal Sovei a partir de ventre de porc, cansalada, ou, arròs, panses i julivert. En canvi, en Joan de Cal Martró hi aporta el plat anomenat Bròquil amb beixamel, nous i panses, una “recepta improvisada amb productes de quilòmetre zero”, segons explica ell mateix en el llibre.
D’altres propostes que es poden trobar al volum són la Cua de vedella del Carlos de Cal Carnisser, que s’elabora en trobades especials com ara durant la Festa Major. El mateix planteja la Pepita de Cal Toni amb el seu Pollastre de pagès a la cassola, plat típic d’hivern i que ella veu com un “molt bon recurs per Nadal”.
Pel que fa a les postres, hi ha receptes tradicionals i amb elements de la zona, com ara el Mató que elabora la Isabel de Cal Torra a partir de la llet de la seva explotació de vaques. També s’inclou com a proposta el Pastís de Carrota, una recepta de l’àvia del Marc de Ca la Carme i que ell prepara a l’estiu, quan aquestes es poden recollir de l’hort.