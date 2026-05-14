El Govern adjudica treballs de manteniment i millora del drenatge en rius, torrents i carreteres generals per valor de 345.000 euros

El Govern ha adjudicat diversos treballs de conservació i reposició de passos d’aigua i obres de drenatge en els entorns de rius, torrents i carreteres generals del país per a l’any 2026. L’actuació global suposa una inversió total de 345.000 euros i té com a objectiu reforçar la seguretat, garantir el correcte desguàs de l’aigua i prevenir afectacions derivades d’episodis de pluges intenses o crescudes.
Els treballs han estat adjudicats mitjançant concurs nacional i procediment obert a l’empresa Treballs Públics La Coma, amb un termini d’execució de dotze mesos. Les actuacions es desplegaran de manera coordinada a totes les parròquies del país i s’estructuren en quatre àmbits territorials diferenciats.
Concretament, s’han adjudicat els treballs a les parròquies de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, per un import de 65.000 euros; a Canillo i Encamp, també per 65.000 euros; i a Ordino, la Massana i Escaldes-Engordany, igualment per un import de 65.000 euros.
A més, el Govern ha adjudicat els treballs específics de manteniment i reposició dels sistemes de drenatge vinculats a les carreteres generals, una actuació d’abast nacional dotada amb 150.000 euros.
Aquest conjunt d’intervencions permetrà actuar de manera preventiva i correctiva sobre infraestructures hidràuliques essencials, com ara passos d’aigua, cunetes, canalitzacions i elements de drenatge, amb l’objectiu de garantir-ne el bon funcionament i minimitzar riscos sobre la xarxa viària i l’entorn natural.