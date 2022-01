S’aprova el nou estatut de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO

El Govern, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat el nou Estatut de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) que introdueix nous elements en aquesta estructura com són la localització de la seu al Ministeri d’Afers Exteriors i la introducció de la vicepresidència en el si de la Comissió.

Així, s’introdueix a l’estructura d’un nou càrrec, el de vicepresident/a, que s’elegirà entre els membres de l’Assemblea General. En cas que no hi hagués cap candidatura voluntària, l’estatut preveu que es designi en aquest càrrec el membre més antic. La vicepresidència actuarà en substitució de la presidència en el seu defecte.

D’altra banda, entre altres aspectes, el nou Estatut assimila la gestió pressupostària i comptable de la CNAU a la del conjunt de l’administració pública, manté que el finançament provingui exclusivament del Govern, incorpora topalls de despesa que han de ser validats pels diferents òrgans de la CNAU i estableix com a règim de compensació de dietes, desplaçaments i altres despeses dels membres de qualsevol dels òrgans de la CNAU a aquells establerts en el reglament de sistemes de compensació del Govern.

La Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) és una entitat dotada de personalitat jurídica i capacitat d’obrar dins dels àmbits en què exerceix les seves funcions que té com a objectiu principal esdevenir un òrgan de nexe i de promoció de la cooperació intel·lectual i humanista, tant nacional com internacional, en els àmbits de competència de la UNESCO: educació, ciència, comunicació i cultura.