L’Ajuntament de la Seu atorga 25.500 euros a diversos projectes solidaris i de cooperació

Unes mans unides en símbol de solidaritat i cooperació (freepik)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha atorgat un total de 25.514,01 euros a diversos projectes de caire solidari i cooperatiu que porten a terme ONG sense ànim de lucre amb seu al municipi urgellenc durant aquest any 2024, com també a campanyes d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Ahir dilluns, al vespre, en el marc del Consell de Solidaritat (òrgan col·legiat on estan representats els grups municipals i les ONG de la ciutat) es van donar a conèixer els projectes que han rebut dotació econòmica per part de l’Ajuntament de la Seu a partir de la presentació dels seus projectes.

Els projectes han rebut subvenció de la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, el dia 8 de febrer de 2024. Aquesta convocatòria, que disposava d’un crèdit de 23.586,75 euros, ha atorgat les següents subvencions:

L’ONG La Seu Solidària per a la construcció d’una escola a ‘La casa de la família Oasis de la Misericòrdia’ (finalització del projecte al 2023 a Kigali, Ruanda) amb una subvenció de 5.800 euros. També s’ha donat suport per a l’Organització i autonomització de Dones Teixidores del barri perifèric de Sandogo, Ouagadougou (Burkina Faso), amb una subvenció de 2.606,93 euros.

L’ONG Cruzada por la Alegría que promou el projecte Cruzada por la Alegria a Cuba per a col·laborar i donar recursos per tal de millorar la qualitat de l’atenció a nens cubans amb càncer infantojuvenil, oftalmologia i nens amb hemodiàlisis i pediatria infantil. Aquest projecte ha rebut 7.657,08 euros. Aquesta ONG també ha rebut una subvenció de 2.450 euros per al projecte de construcció de 6 pous d’aigua potable de bomba manual i de gran profunditat a la població rural de Malayapur, a l’estat de West Bengal (Índia).

L’ONG Pirineu amb el Sàhara que promou el Projecte Tarbia 2024 que té com a objectiu oferir una dieta mínimament saludable als infants de la Tarbia de Hauza (Smara) dels campaments de Tidouf, al llarg de tot el curs escolar. També recursos adreçats als professionals que gestionen l’educació d’aquest infants sahrauís. Aquest projecte ha rebut una subvenció de 5.000 euros que correspon al 100% de l’import sol·licitat.

En una altra línia d’ajuts, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també ha atorgat un total de 2.000 euros com a pagament de quota de socis per a aquest any 2024 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.