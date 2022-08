Santa Coloma s’acomiada aquest dilluns de tres dies de festa major

La festa major de Santa Coloma (parròquia d’Andorra la Vella) consumirà, aquest dilluns, dia 22 d’agost, les darreres activitats programades en el marc de la seva festa major. El cap de setmana ha estat reeixit quant a actes festius per a tots els públics i, ara, Santa Coloma es disposa a acomiadar-se de la gresca fins a l’any vinent.

Les activitats d’aquest darrer dia de festa major començaran a les 11 del matí amb la festa de l’escuma, a la plaça Major. A la tarda, per als més atrevits hi haurà sessió de karaoke i una xocolatada, a les 17 hores. I, a partir de les 22:30 hores, se celebrarà el fi de festa a l’aparcament d’Enclar amb el ball de nit a càrrec de Duet Join, i la discomòbil amenitzada per DJ Andrius.