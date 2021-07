Sant Julià tanca el primer trimestre amb un superàvit de més de 700.000 euros

El ple del Comú de Sant Julià de Lòria ha viscut aquest dimecres una sessió ordinària en la qual, entre d’altres punts de l’ordre del dia, s’ha fet el seguiment del pressupost del 2021. En aquest, la consellera de Finances, Maria Àngels Marfany, ha anunciat que s’ha tancat amb “un superàvit de 703.203 euros en el primer trimestre de l’any”. Igualment ha exposat que el deute total de la corporació, incloses les societats, no para de baixar i si el 2019 es tancava amb 135% del total permès per la llei, l’any passat va reduir-se fins el 125% i amb les xifres del que va de 2021 s’estaria per sota del 120%. És a dir, en poc més d’un any i mig s’ha reduït el deute en més d’un milió d’euros i ara queda fixat en 17,2.

Sobre els números, el conseller de la minoria Cerni Cairat ha manifestat que “és evident que el superàvit ve donat per la manca d’inversió”. El cònsol major, Josep Majoral li ha respost que “el pressupost segueix el seu curs i les inversions fortes s’adjudicaran pels vols del setembre”, i ha recordat que “l’endeutament es va reduint any rere any” .

Un altre dels punts tractats ha estat l’aprovació d’un suplement de crèdit de 44.000 euros per finançar els treballs de recollida de residus de la deixalleria que han augmentat de forma notable. Cairat considera que “cal fer campanyes informatives per tal que la gent sigui més responsable”, i sobre l’increment de l’acumulació de deixalles ha afegit que “cal que s’informi que això té un cost per a l’administració”. Per a Cairat, tot plegat comporta molèsties al veïnat i sensació d’abandonament. De la seva banda, el cònsol ha recordat que el suplement de crèdit no és a càrrec d’endeutament perquè ve d’una altra partida ja pressupostada.

Un focus de disconformitat entre majoria i oposició ha estat en l’aportació que el Comú de Sant Julià de Lòria ha fet -igual que la resta de comuns- al Govern pels esforços que l’executiu va fer per combatre els efectes de la COVID. Desperta Laurèdia s’ha abstingut en la votació perquè a criteri de Cerni Cairat, la xifra de 250.000 euros “és insuficient i més tenint en compte que el Comú acumula dos anys de superàvit”. Majoral ha dit que “sempre hem mantingut la postura que seríem solidaris fins on ho poguéssim ser”.

També hi ha hagut abstenció per part de la minoria en l’aprovació de l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror aprovada pels quatre comuns amb territori a la zona. “Aquesta nova ordinació té punts positius però també té una certa ambigüitat pel que fa a la normativa que permet fer noves construccions i pot establir un precedent preocupant”, ha manifestat Cairat. Mentre, Majoral ha estat taxatiu en dir “no serà el Comú de Sant Julià de Lòria qui li digui a un propietari que no pot construir dins dels límits de la seva propietat i d’acord als criteris que estableix l’ordinació”. Cal recordar que la zona de la parròquia que inclou la Vall del Madriu no té propietats privades i que la mesura afecta en gran mesura als cortalans d’Escaldes-Engordany.