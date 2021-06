Sant Julià estreny llaços amb Igualada com a candidata a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO

Els cònsols de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, han viatjat a Igualada en el marc d’una visita oficial per estrènyer llaços culturals amb motiu de la candidatura de Sant Julià de Lòria a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO.

S’han reunit amb el president de l’Associació d’Igualada per la UNESCO, Miquel Segura, a la seu del l’Ateneu Igualadí on han visionat el vídeo elaborat pel Comú amb motiu de la candidatura. En nom del Comú, els cònsols han volgut reconèixer la tasca de l’Associació d’Igualada per la UNESCO que ha acompanyat a Sant Julià de Lòria en tot el procés de presentació de la candidatura.

A l’ajuntament d’Igualada, els cònsols han estat rebuts per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, i el regidor de Cultura, Pere Camps, amb qui s’han entrevistat per trobar sinèrgies comunes en àmbits com el cultural o l’educatiu. Han signat al llibre d’or del consistori.