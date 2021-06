L’Insomni’21 ofereix aquest estiu 36 activitats d’oci alternatiu per joves de la Seu d’Urgell i comarca

El programa d’activitats d’oci alternatiu per a joves a la Seu d’Urgell i comarca INSOMNIofereix per aquest estiu un total de 36 propostes diferents. “Ens fa molta il·lusió presentar aquest Insomni’21, que ve carregat d’un munt de propostes, arribant a una xifra de rècord d’activitats programades respecte a d’altres edicions”, així ho ha manifestat Joan Llobera, regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. “Hem aconseguit fer entre les àrees de Joventut, Infància, Cultura i Festes, així com l’Espai Ermengol, un programa que aglutina moltes i diverses disciplines com l’art, el benestar personal, el teatre, la música, la història, entre d’altres”, ha afegit el regidor de Joventut.

L’Insomni’21 s’inicia aquest pròxim dissabte 19 de juny amb l’Escape Room ‘Desactiva la bomba’ a Organyà. Al respecte, Llobera ha remarcat que “és important que les activitats d’oci alternatiu no se centralitzin a la Seu i que s’obri aquest programa a tota la comarca”. Val a dir que les activitats que es duran a terme en diferents poblacions de l’Alt Urgell han estat liderades per les tècniques de l’Oficina Jove del consell comarcal.

Nit Blanca, dijous 1 de juliol

L’activitat que servirà d’inauguració oficial de l’Insomni’21 serà la Nit Blanca, que tindrà lloc dijous 1 de juliol, amb concerts de joves artistes i sopar, que tindrà lloc a la piscina municipal de la Seu d’Urgell. L’acte està organitzat per Pirineus Creatius. Per a més informació i inscripcions, que s’obren el pròxim 21 de juny, cal entrar al web d’aquesta escola de teatre.

Joan Llobera ha explicat que moltes de les activitats programades dins d’Insomni’21 han estat promogudes pels propis joves urgellencs com Fem el grafit de l’OJAU i aprenem a fer de Dj, a càrrec d’Oriol Garreta i Àngel Bellera, el dimarts 27 de juliol; Aprèn com organitzar un bon entrenament, amb Clàudia Buchaca, el dilluns 12 de juliol; batalla de galls i gallines, a càrrec del col·lectiu KDI; espectacle de circ amb Yldor Llach, el dijous 29 de juliol; sessions d’esport, a càrrec d’Urban Sport; així com caminades per la muntanya, amb Albert de Gràcia i Guillem Castellví, acompanyades d’actuacions musicals a càrrec de la jove artista urgellenca Agnès Aguilera.

Concert de Miquel del Roig

El regidor de Joventut també ha volgut subratllar la “gran implicació” de la Comissió de Festes de la Seu d’Urgell, “que ens ha fet arribar força propostes com per exemple el concert de Miquel del Roig, que tindrà lloc el divendres 16 de juliol, a la plaça Joan Sansa.

També destaca en el contingut del programa Insomni’21 la sessió de cinema juvenil que tindrà lloc dimecres 4 d’agost al Parc del Valira, amb la projecció de la pel·lícula A dos metros de ti. En aquesta sessió de cinema a la fresca, el públic podrà asseure’s a terra damunt d’una manta o tovallola amb el seu grup bombolla. També hi haurà la possibilitat d’asseure’s en cadires.



Escape Room City ‘passat per aigua’



Una altra proposta d’oci alternatiu serà la celebració el dissabte 28 d’agost d’un escape room city que serà ‘passat per aigua’ amb el Grup de Diables de l’Alt Urgell, amb la col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.

Respecte a l’escape room city que es va realitzar durant les passades festes de Nadal continua en actiu. Les persones interessades a fer-lo poden demanar més informació a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell o entrar a partir de l’1 de juliol al web https://www.escaperoomcitylaseu.cat/

Totes les 36 activitats programades dins l’Insomni’21 cal fer inscripció prèvia per a poder participar. Per a més informació es pot trucar a l’Oficina Jove, com també enviar un correu electrònic, així com enviar missatges a través del perfil d’Instagram, Facebook, missatges per WhatsApp o de manera presencial a l’oficina.

Totes aquestes propostes es portaran a terme amb total seguretat, i s’aplicaran les mesures de prevenció de la Covid-19 que en aquell moment indiqui el Procicat.