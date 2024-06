S’amplia fins a final d’any el termini perquè les empreses dipositin les dades sobre la bretxa professional de gènere

Unes monedes d’euro (SFGA)

El Govern ha acordat ampliar fins a final d’any el termini perquè les empreses del país puguin complir amb l’obligació d’introduir les dades al Registre sobre la bretxa salarial entre homes i dones. El termini inicial per a dipositar les dades i els indicadors corresponents al 2023 finalitzava el 30 de juny i el Consell de ministres ha validat l’allargament del període fins al 31 de desembre d’enguany. S’ha tingut en compte que la nova obligació representa una càrrega de feina addicional a les empreses, en especial aquelles amb menys dimensió i recursos.

El Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere emana de la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Les empreses podran, doncs, dipositar les dades de 2023 fins a final de 2024. A partir del 2025, però, les dades salarials corresponents a l’exercici anterior -en aquest cas al 2024- s’hauran de facilitar anualment abans del 31 de març.

Cal recordar que les empreses a partir de 50 treballadors han de dipositar una informació més exhaustiva, mentre que les que tenen plantilles més petites només han de dur un registre anual que inclogui la comparativa mitjana de retribucions globals anuals entre homes i dones, i la diferència de la retribució per franja d’edat i grup professional.

Aquest tràmit s’efectua en línia (https://www.e-tramits.ad/tramits/ca/registre-de-les-dades-i-els-indicadors-sobre-la-bretxa-professional-de-genere/p/GV001076), i, excepcionalment aquest any, les empreses de menys de cinquanta treballadors que no disposin de certificat digital podran registrar les dades manualment, emplenant i imprimint els formularis de l’aplicació corresponent, i presentar-los al Servei de Tràmits del Govern, prèvia concertació de cita.

Les dades introduïdes al Registre han de servir a les empreses per a fer la diagnosi de la seva situació i plasmar en els plans d’igualtat les mesures per a corregir la bretxa detectada. Govern tractarà els indicadors que s’obtinguin a través del Departament d’Estadística, i podrà contrastar-les amb altres estats o fonts, com poden ser les enquestes i estudis sobre la bretxa.

A banda del Registre de la bretxa professional de gènere, el Govern també ha creat el Registre públic de plans d’igualtat. En aquest cas, però, només són obligatoris per a les empreses a partir de 50 empleats. Per a les empreses amb una plantilla inferior, els plans d’igualtat són de caràcter voluntari. Els plans d’igualtat corresponents a l’any 2023 s’han de registrar, a través de la seu electrònica del Govern mitjançant el certificat digital, a partir de l’1 de maig de 2024 i fins a l’1 d’octubre de 2024. El departament de Treball calcula que unes 150 empreses estaran emplaçades a registrar els plans d’igualtat.