Adjudicats els treballs de reforma de l’edifici Font del Ferro que es destinarà a pisos de lloguer a preu assequible

Els treballs s’han adjudicat per un import de 2.033.774,78 euros (SFGA)

Amb la voluntat de continuar nodrint el parc públic d’habitatges per a garantir l’accés de la ciutadania a pisos a preu assequible, el Consell de Ministres ha adjudicat la reforma de l’edifici Font del Ferro a Aixovall –adquirit pel Govern, per a adequar-lo i poder disposar de disset pisos de lloguer a preu assequible–, a l’empresa Cevalls SAU, per un import de 2.033.774,78 euros. El termini d’execució de les obres és de setze mesos.

Aquesta reforma s’inclou en els projectes de construcció i rehabilitació de 300 pisos per a destinar-los a lloguer a preu assequible. Aquesta xifra creixerà, amb uns 150 pisos més, gràcies als habitatges que aportarà el nou edifici projectat a Borda Nova i a altres iniciatives que estan en marxa mitjançant la concertació publicoprivada per a construir nous edificis a Andorra la Vella, Ordino i la Massana.