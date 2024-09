Salutació del copríncep francès per la diada de Meritxell

Emmanuel Macron, copríncep francès. Foto: Arxiu

Benvolgudes andorranes, andorrans, i tots vosaltres, residents, que contribuïu, dia a dia, a la vida i prosperitat d’aquest país.

Reunits de nou en aquesta diada tan arrelada en els nostres cors, durant la qual celebrem la Santa patrona de les Valls d’Andorra, Nostra Senyora de Meritxell, desitjo, en aquest any particular de reflexió i debats destinats a preparar les línies del futur, tornar a un tema important per a Andorra, que tan bé simbolitzen la Verge i el Nen a la seva falda. Aquest és el paper de tots els pares del món i, més enllà, de la societat, en l’exercici d’aquesta missió primordial que és l’educació dels nostres joves. La nostra capacitat per a dur a terme col·lectivament aquesta missió, avui, condiciona que les properes generacions, demà, puguin afrontar els reptes que se’ls hi presentaran.

Invertir en la formació dels seus joves és beneficiós per a qualsevol Estat. Potser més encara per als petits Estats, tant si prenem l’exemple d’Andorra amb la seva estructura educativa singular com d’un país com Singapur que ha basat el seu èxit i creixement en una aposta particular per l’educació amb el seu mètode matemàtic reconegut arreu del món. Així, l’educació continua sent garantia de prosperitat i prepara ciutadans formats per a l’exercici de les responsabilitats.

Tanmateix, com revelen estudis internacionals recents, la majoria dels sistemes educatius europeus s’enfronten a dificultats, sovint similars, pel que fa al reclutament de docents o el nivell dels coneixements dels alumnes. Un moviment que la crisi sanitària va poder amplificar, malgrat l’admirable compromís d’un cos d’ensenyants del qual la vocació i la dedicació es mantenen tan constants. Tot i que la seva geografia pot suposar limitacions particulars, per la seva història Andorra també disposa d’uns avantatges considerables, que li han permès desenvolupar un model propi, enriquit per la seva proximitat als països veïns. Una riquesa basada en sistemes educatius diversos que conviuen i s’integren en una estructura educativa comuna, pública i gratuïta que cal preservar. Una estructura en la qual el País ha de seguir invertint, perquè les polítiques evolucionin i s’adaptin a les necessitats, per tal de formar millor els ciutadans andorrans i europeus del demà.

Sense renunciar a impulsar carreres universitàries pròpies, sembla important que els estudis superiors ofereixin també als joves d’Andorra l’oportunitat d’anar més enllà de les seves fronteres i obrir-se a la resta d’Europa i del món, potenciant les seves competències lingüístiques. M’alegro així que molts estudiants andorrans continuïn formant-se en el sistema d’ensenyament superior francès. Tanmateix, sóc conscient que aquests estudis poden suposar una gran càrrega econòmica per als estudiants i les seves famílies. Així doncs, he decidit, més enllà de les ajudes que França destina a acollir aquests estudiants, i per a contribuir a preservar aquest vincle entre els dos països, que a partir d’aquest curs vinent tots els estudiants becats procedents d’Andorra i que cursin estudis a França es beneficiïn d’una ajuda excepcional del copríncep francès per a la seva estada.

Per aquests motius, envio una salutació especial a tots els nostres joves que tornaran a classe en els propers dies, però també als seus pares, als seus professors i a tot al demés personal que participa en aquesta noble missió educativa, desitjant-los una feliç tornada i un exitós curs escolar.

I a tots vosaltres, us desitjo un Feliç Dia de Meritxell en companyia dels vostres éssers estimats.





Emmanuel Macron

President de la República Francesa i copríncep d’Andorra