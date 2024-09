Òmnium Alt Urgell fa una crida a participar en el projecte Vincles

El Projecte Vincles es durà a terme a la Seu d’Urgell

Òmnium Cultural Alt Urgell fa una crida per a sumar persones voluntàries que participin en el projecte Vincles, que s’iniciarà a la Seu d’Urgell el curs 2024-25. La iniciativa té com a objectiu garantir que tots els catalans, vinguin d’on vinguin, tinguin espais on aprendre la llengua catalana i persones amb qui utilitzar-la. Així mateix, la proposta vol enfortir la cohesió social i construir sentiment de pertinença col·lectiva, potenciant els lligams entre la ciutadania.

L’activitat es farà en grups reduïts i prioritzarà l’aprenentatge i l’ús col·loquial del català, centrant-se en la creació de relacions entre els catalanoparlants i les persones aprenents. Les trobades es faran setmanalment i seran preparades i dinamitzades pels acompanyants voluntaris. Es podran dur a terme dins i fora de l’aula. Pel que fa a les converses, versaran sobre temàtiques, paraules i expressions que interessin als grups i que es puguin utilitzar quotidianament.

El projecte Vincles compta amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.





Qui pot ser voluntari

Les persones voluntàries no cal que tinguin experiència prèvia. Des del projecte Vincles es facilitarà la formació, el material i tota l’ajuda necessària per a fer la tasca. Els interessats o interessades en el voluntariat cal que s’inscriguin a través d’un formulari en línia.