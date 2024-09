Salut i l’UdA amplien el conveni per a oferir formacions en salut mental als cossos especials

La ministra de Salut, Helena Mas, i el rector de l’UdA, Juli Minoves (SFGA)

En el marc del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA), el Ministeri de Salut i la Universitat d’Andorra (UdA) han decidit ampliar el conveni de col·laboració per a la realització de formacions en matèria de salut mental i addicions dirigides als agents comunitaris i socials. Amb la voluntat de respondre a la demanda existent, el nou conveni, signat aquest dimarts entre la ministra de Salut, Helena Mas, i el rector de l’UdA, Juli Minoves, té com a novetat la realització d’un programa específic en matèria de salut mental dirigit als cossos especials.

Concretament, s’oferiran dues edicions del curs amb continguts específics per a agents del Cos Penitenciari, de Bombers, de Policia, de Duana i de Banders, com també per a d’altres professionals de cossos de seguretat (protecció civil, agents de circulació, seguretat privada, etc.). En aquest cas, la formació posarà més l’èmfasi en el maneig de situacions de crisi i alteracions conductuals.

D’altra banda, les dues institucions han decidit realitzar dues edicions més del curs dirigit a agents comunitaris i socials (la sisena i la setena) per a respondre a la gran demanda que hi va haver en les edicions anteriors, desenvolupades durant els cursos 2022-2023 i 2023-2024, amb un total de 112 persones matriculades. Aquest alt nombre d’inscripcions és un indicador d’una societat solidària i inclusiva i de l’interès i necessitat de coneixement que genera la salut mental fora del sistema de salut.

Els cursos tenen una càrrega d’1,5 crèdits europeus i consten de 24 hores lectives presencials. El Ministeri de Salut subvenciona els estudis en un 80% del preu, per tal d’incentivar la formació i facilitar l’accés a la formació en aquest àmbit. La sisena i setena edicions del “Curs d’actualització en Salut mental i addiccions per a agents comunitaris i socials” es desenvolupà a l’octubre de 2024 i al març de 2025, respectivament, mentre que la primera i segona edicions del “Curs d’actualització en maneig de situacions de crisi i alteracions conductuals per a agents de cossos especials i de seguretat” es faran al gener i al maig de 2025. Les preinscripcions restaran obertes a la web de l’UdA (https://ga.uda.ad/modules/preregistration/) fins al 28 d’abril de 2025 en aquest últim cas.





Més informació dels cursos:

Curs d’actualització en Salut mental i addiccions per a agents comunitaris i socials.

Curs d’actualització en Maneig de situacions de crisi i alteracions conductuals per a agents de cossos especials i de seguretat.