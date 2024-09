Els socialdemòcrates no volen més discriminacions per residència en la revalorització de les pensions

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal (PS)

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha entrat una esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2024, de l’1 de febrer del pressupost per a l’exercici de 2024, referent a la revalorització de les pensions. Els consellers generals socialdemòcrates proposen la modificació de l’article 20 de la Llei 1/2024, de l’1 de febrer, del pressupost per a l’exercici d’enguany per tal que s’elimini el criteri de residència del redactat de la llei del pressupost de 2024.

En aquest sentit, en relació als pensionistes no residents a Andorra, des del PS manifesten que “entenem que la solució no ha de ser que s’estableixi d’increment la mitjana de la inflació europea, sinó de l’IPC andorrà, per tal de no incórrer en cap tipus de discriminació entre persones que han cotitzat pel mateix sistema”, detalla la motivació de l’esmena.