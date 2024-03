Salut amplia el conveni amb l’UdA per a la realització de formacions sobre salut mental als agents socials i comunitaris

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

En el marc del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA), el Ministeri de Salut i la Universitat d’Andorra (UdA) amplien el conveni de col·laboració per a la realització de formacions en matèria de salut mental i addicions dirigit als agents comunitaris i socials. Les dues institucions han decidit realitzar dues edicions més d’aquest curs (la quarta i la cinquena) per la gran demanda que hi va haver en les dues anteriors, desenvolupades durant l’any 2023, quan es van assolir 82 inscripcions. Aquest alt nombre d’inscripcions és un indicador de l’interès i necessitat de coneixement que genera la salut mental, fora del sistema de salut i una mostra d’una societat solidària i inclusiva.

Aquest curs va dirigit a agents comunitaris i socials –agents de policia, penitenciaris i de seguretat, bombers i professionals que treballin en activitats de lleure o esportives– que s’interessin per a actualitzar els seus coneixements en salut mental. La formació té una càrrega d’1,5 crèdits europeus i consta de 24 hores presencials i 21 de dedicació per a preparar les sessions. El Ministeri de Salut subvenciona els estudis en un 80% del preu, per tal d’incentivar la formació i facilitar l’accés a la formació en aquest àmbit. La quarta edició es desenvolupa durant el mes de març, la qual compta amb 24 persones inscrites, i la cinquena entre els mesos d’abril i maig del 2024, la inscripció de la qual resta oberta fins l’11 d’abril.

La formació en atenció integral centrada en la persona i atenció comunitària es considera un aspecte imprescindible per a millorar la prevenció, la detecció, la intervenció i la rehabilitació en salut mental, així com per a la lluita contra l’estigma. Així es contempla en el PISMA, que dedica una línia estratègica a la formació.

El conveni de col·laboració signat entre el Ministeri de Salut i l’UdA, el 2022, permetia desenvolupar un programa acadèmic amb formacions en salut mental i addicions destinades, d’una banda, al personal d’infermeria i, d’altra banda, a altres agents implicats.





Més informació:

– Curs d’actualització en Salut mental i addiccions per a agents comunitaris i socials