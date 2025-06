S’adjudiquen les obres de condicionament d’una sala d’intervencionisme cardiovascular a l’Hospital de Meritxell

L’Hospital de Meritxell (SFGA)

El Govern ha adjudicat les obres de condicionament d’una sala d’intervencionisme cardiovascular a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell a l’empresa Construccions Modernes SA per 1.119.566 euros. Els treballs consisteixen en la remodelació dels espais i el reforç estructural d’aquests per al sosteniment de la nova màquina d’intervencionisme cardiovascular i de tot el sistema d’instal·lacions.

Aquesta adequació d’espais permetrà disposar a les instal·lacions del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) d’una sala per a la realització de les tècniques bàsiques i programades (com la implantació de marcapassos o la col·locació d’un ‘stent’ intracoronari simple), mantenint la derivació a centres de referència de les intervencions més complexes o les més urgents, incloent-hi el codi infart. S’estima que 400 pacients anuals puguin fer ús d’aquesta nova sala i no hauran de desplaçar-se a centres hospitalaris de l’estranger per a poder realitzar-se aquest tipus d’intervencions.