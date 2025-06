Aprofita les parets del teu balcó

Un petit balcó ben guarnit amb plantes i flors (AMIC)

Si el teu balcó és petit, optimitzar l’espai vertical és la millor solució per a guanyar amplitud i verdor sense perdre mobilitat. Les parets són grans aliades per a crear un ambient acollidor i ple de vida sense ocupar la superfície del terra. Una de les opcions més pràctiques és instal·lar prestatgeries o suports fixats a la paret per a col·locar-hi testos amb plantes aromàtiques, flors o, fins i tot, verdures de petit format. Aquesta distribució permet tenir un jardí en alçada, aportant frescor i color a l’espai exterior.

També es poden utilitzar estructures de fusta, com gelosies o panells amb petits suports, ideals per a plantes enfiladisses que aportaran un toc natural i decoratiu. Si prefereixes una opció més flexible, els testos penjants són una alternativa interessant per a aprofitar cada racó del balcó sense saturar l’espai.

Amb aquestes solucions, el teu balcó guanyarà en funcionalitat i estètica, convertint-se en un racó verd i agradable per a gaudir-ne tot l’any, tant per a relaxar-te com per a compartir moments especials a l’aire lliure.

A més, jugar amb diferents nivells i combinacions de plantes pot aportar profunditat i dinamisme a l’espai. Barrejar espècies de fulles frondoses amb flors de colors vius crea un efecte visual atractiu i harmoniós. Incorporar petits punts de llum, com garlandes LED o fanalets, ajudarà a potenciar l’ambient acollidor a les nits.





