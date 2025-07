S’adjudica por 18 M€ un contracte per a conservar 80 km de carreteres a la província de Lleida, molts en trams pirinencs

Millores a l’interior del túnel de Vielha (Govern d’Espanya)

El Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 18,1 milions d’euros (IVA inclòs) un contracte per a la conservació i l’explotació de carreteres de l’Estat a la província de Lleida. La durada és de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys i una altra d’addicional d’un màxim de nou mesos.

Inclou requisits per a promoure l’eficiència energètica i la reducció d’emissions i s’emmarca al programa d’aquest Ministeri per a mantenir les condicions de circulació, vialitat i seguretat a la Xarxa de Carreteres de l’Estat (RCE), assegurant que sigui accessible en les condicions adequades a tots els ciutadans. Alhora, recull actuacions com la vigilància i l’atenció d’accidents, la vialitat hivernal, el servei de control de túnels i comunicacions o el manteniment d’instal·lacions.

Aquest contracte, destinat al manteniment i conservació de 80 km del sector número 1, inclou diversos trams de les carreteres següents:

N-14, de Bossòst a la frontera amb França, port del Portillón;





port del Portillón; N-230, des del km 116,163, proper al Pont de Suert, fins al km 187 a la frontera amb França;





fins al km 187 a la frontera amb França; N-260, des de la connexió amb l’N-230 fins al límit amb la província d’Osca.

Addicionalment, serà objecte del contracte l’execució de l’obra de repintat dels hastials del túnel Joan Carles I de l’N-230, a Vielha.





Reduir emissions

Dins de l’estratègia de reducció d’emissions i millora de l’eficiència energètica, els plecs de licitació dels contractes de conservació i explotació (COEX) de la Xarxa de Carreteres de l’Estat inclouen objectius de mitigació i compensació de la petjada de carboni, cosa que implica que les empreses hauran d’incloure a les seves ofertes el càlcul de la petjada de carboni que generaran durant la execució de tram.

Ja el 2022 es van incorporar mesures d’eficiència energètica a les instal·lacions de servei com ara l’autoconsum, sistemes renovables de calefacció, mesures d’estalvi energètic a la il·luminació o la implantació de vehicles automòbils elèctrics.

A més, des de 2023, s’inclou com a criteri de valoració el seu compromís a presentar, durant els sis primers mesos del contracte, un pla de descarbonització amb el propòsit d’assolir el balanç neutre de carboni als 5 anys des de l’inici del contracte.

D’aquesta manera, l’empresa adjudicatària s’ha compromès a presentar aquest pla, en què la compensació es podrà realitzar a través dels projectes d’absorció registrats al registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni dependent del Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic o bé, mitjançant altres opcions.

Amb això, es persegueix la reducció de 71.640 tones de CO2 anuals que, segons els càlculs realitzats per la Direcció General de Carreteres, genera el funcionament ordinari i les tasques de manteniment i explotació de la Xarxa de Carreteres de l’Estat i es reforça l’orientació cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb què està compromès aquest Ministeri: 9 (promoció d’infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat); 11 (accés a sistemes de transport segurs, accessibles i sostenibles); 8 (contribució al creixement econòmic i l’ocupació) i 7 (eficiència energètica).





Característiques del model de conservació

El model de contractes mixtos (serveis i obra) per a l’execució d’operacions de conservació i explotació persegueix oferir un servei integral de mobilitat a l’usuari, millorar l’estat de la carretera i la xarxa i optimitzar els recursos públics.

A través d’ells es fan treballs d’ajuda a la vialitat i la conservació ordinària de les carreteres, per a permetre que la infraestructura i els seus elements funcionals disposin de les millors condicions de circulació i seguretat possibles. S’hi inclouen actuacions com: agenda d’informació d’estat i programació, ajuda a explotació i estudis de seguretat viària, i manteniment dels elements de la carretera amb nivells de qualitat adequats.