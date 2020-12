S’adjudica nou material per al Servei del Banc de Productes de Suport d’Afers Socials

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, l’adjudicació del concurs públic per al subministrament de productes de suport per al Servei del Banc de Productes de Suport del ministeri. L’adjudicació ha recaigut a l’empresa Ortopèdia Albert Llovera per un import de 20.552 euros.

L’objectiu és renovar el material que disposa el servei, així com reforçar el banc de productes. Aquest servei de préstec s’emmarca en la voluntat del Govern de facilitar que les persones amb dependència puguin romandre a les seves llars amb l’ajuda necessària. Així doncs, mitjançant l’adjudicació, aquest equipament es proveeix de: 8 cadires de rodes estàndard d’alumini; 4 cadires de rodes estàndard d’alumini amb reposapeus elevable; 3 parells de reposapeus; 5 llits articulats amb baranes de fusta, tres elevacions, trapezi i matalàs viscoelàstic; 5 grues passiva model Hop i grua Mini amb arnes encoixinat; 2 grues bipedestació amb arnés banda-tòrax encoixinat; 5 matalassos antiescares; 5 coixins antiescares.

El Servei del Banc de Productes de Suport, inaugurat al setembre del 2018, està ubicat en una sala cedida per l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i ofereix productes per a persones amb discapacitat, persones grans i tot tipus de persones en situació de dependència. El banc reuneix tots aquells materials de segona mà que se cedeixen en préstec a persones en situació de dependència, com ara cadires de dutxa, llits articulats, caminadors, crosses o grues.

Una de les vies de distribució dels materials és el Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD), que en les avaluacions als usuaris que necessiten suport també valoren si cal algun producte d’ajuda tècnica. En aquest sentit, es recorda que no es tracta d’un subministrament per a tothom, ja que són les ortopèdies les que subministren aquests productes, sinó que és per a persones que ho necessitin particularment i que tinguin una manca de recursos que els impedeixi l’accés a aquests productes.