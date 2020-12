Els Mossos detenen un home relacionat amb la mort per enverinament de l’os Cachou

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Pirineu, conjuntament amb agents rurals i amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran, van detenir el 19 de novembre un home, de 31 anys i nacionalitat espanyola, i citar com a investigat un altre per la seva presumpta relació amb la mort de l’os Cachou a Les (Val d’Aran).

Els fets es remunten al 9 d’abril, cap a les 14 hores, quan agents de Miei Ambient del Conselh Generau d’Aran i membres del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya van localitzar el cos sense vida de l’os Cachou a la zona de Sobrepera al terme de Les (Val d’Aran). L’os Cachou, nascut l’any 2015 i equipat des de l’any 2019 amb un collar transmissor de posició GPS, havia donat senyals de mortalitat per manca de moviment el dia 31 de març.

El cos es trobava a una zona amb molta pendent, i de l’anàlisi ocular de l’indret es va apreciar que l’os hauria caigut d’un desnivell, quedant en una posició no natural. El cos estava totalment rígid però no estava inflat ni feia olor i, per l’observació de la fauna cadavèrica, feia poc temps de la seva mort.

Des d’aquell moment es va iniciar una investigació per tal de poder esclarir les causes de la mort, recollint diferents mostres de femtes, estudiant l’estat del cos i analitzant possibles indicis relacionats amb el cas situats a la zona on es va descobrir el cadàver.

La necròpsia aclareix les causes de la mort

Un cop preses les primeres mostres es va procedir a l’extracció del cos amb helicòpter -atesa la dificultat orogràfica del terreny- i traslladar-lo a la UAB per practicar-li la necròpsia. El Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFAS) de la UAB va fer una necròpsia preliminar el dia 10 d’abril, on es van observar unes ferides facials compatibles amb un traumatisme provocat per un altre os, però de caràcter lleu i sense afectació a estructures vitals. Així mateix, s’obtenen diferents mostres biològiques del cadàver per poder fer una anàlisi toxicològic i histopatològic per tal de poder determinar si la seva mort podia estar relacionada amb la ingesta de substàncies tòxiques.

L’Institut Nacional de Toxicologia, un cop analitzades les mostres, determina la presència d’etilenglicol, un producte químic present en elevades concentracions (90-95%) en els anticongelants dels vehicles.

Amb totes les dades analitzades es va poder determinar que la mort de l’os s’havia produït entre el dia 8 i 9 d’abril i que l’enverinament s’hauria produït entre els dies 26 i 27 del mes de març.

La investigació judicial

Amb tots les indicis recollits es va confirmar que la mort de l’animal va ser provocada per un enverinament i es descarta que es produís de manera casual. Per aquest motiu es van obrir diligències penals al jutjat de Vielha. En aquest moment s’inicia una investigació conjunta entre el Cos d’Agents Rurals i el Cos de Mossos d’Esquadra -amb la col·laboració del Conselh Generau d’Aran- per a poder identificar i localitzar els autors del fet.

Fruit de les indagacions, els investigadors van poder determinar que hi hauria cinc persones que podrien estar implicades en la mort de l’animal. Les quals havien pogut estar a la zona, durant el confinament per la COVID19, per ser de la zona o per motius molt concrets.

Els agents van constatar que una d’aquestes persones estaria facilitant, de manera no autoritzada, informació a tercers sobre els moviments dels ossos per la zona, informació que només podia ser aconseguida per personal que controlés els moviments dels animals pel seu posicionament GPS. I que una d’aquestes persones estava clarament vinculada amb moviments contra l’alliberament dels ossos al Pirineu, i que fins i tot en diverses ocasions i de manera pública havia manifestat que es podia matar un os fent us d’anticongelants.

Davant aquests fets, el 19 de novembre es va establir un operatiu policial que va permetre detenir un home per la seva presumpta implicació en l’enverinament, i citar com a investigat un altre pels mateixos fets.

La investigació que continua oberta també ha permès investigar tres persones més.