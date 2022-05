Rutina a casa per a cremar greix en tot el cos

Cremar greix és una de les coses que més costen pel que fa a temps i esforç. Si vols començar a tonificar cames, abdomen i braços, compartim aquesta rutina per fer a casa per a cremar greix ràpidament i augmentar múscul.

Abans de practicar qualsevol classe d’esport, recorda que cal que protegeixis la teva pell, amb una bona alimentació, hidratació, i utilitzant un bon antitranspirant. Pensa també a utilitzar la roba correcta per a fer exercici, amb peces de polièster i niló, i hidrata’t tot el temps; abans, durant i després de cada sessió.

Recorda que escalfar és el més important: t’ajudarà a ser més eficient i flexible, i així evitaràs dolors musculars o lesions.

Pel que fa a la rutina d’entrenament, és la següent:

20 repeticions de salts en el lloc.

50 segons d’esquat estàtic.

20 repeticions de flexions.

20 repeticions d’abdominals.

20 repeticions de step amb cadira.

20 repeticions d’esquats.

20 repeticions de tríceps amb cadira.

60 segons de planxa frontal.

60 segons de skipping.

20 repeticions de gambades.

20 repeticions de flexions amb rotació.

40 segons de planxa lateral.

En acabar, no oblidis estirar. Aquesta rutina sol donar bons resultats perquè cremes una bona quantitat de calories, obtenint els millors resultats per a augmentar múscul. Recorda que has d’esperar de 48 a 72 hores per a tornar a practicar-ho per a permetre la recuperació muscular.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat