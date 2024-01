Roger Puig, 9è crono al primer entrenament de descens a la Copa del Món de Cortina

Roger Puig, a Cortina d’Ampezzo (FAE)

Avui dilluns, 29 de gener, Cortina d’Ampezzo, a Itàlia, ha acollit el primer entrenament de descens de la Copa del Món de para alpí, amb Roger Puig marcant el 9è temps. L’andorrà ha competit avui en una pista espectacular, on es va disputar la Copa del Món de descens femenina el cap de setmana, i on es disputaran els pròxims Jocs Olímpics d’Hivern. A més, es tractava d’un test “event” per a fer un assaig general de cara als Jocs, amb tot el sistema de competició en funcionament.

Avui, durant l’entrenament, Roger Puig s’ha trobat bé, amb algunes coses que sap que ha de corregir, però se sent preparat per a demà dimarts disputar amb tot el necessari el descens d’aquesta Copa del Món. Demà, doncs, jornada de descens, i ja dimecres un supergegant, un eslàlom el dijous 1 i un altre eslàlom el divendres dia 2.