Tant si estem en període de festes majors com si es un dia festiu, amb aquesta recepta de rodó de pollastre farcit al forn, rostit i amb una salsa a la catalana deixareu als vostres convidats meravellats. No direu que no fa goig aquesta cassola, ehh?

Aquest pollastre està farcit amb beicon, pinya, carn picada , prunes i pinyons.

Ingredients per fer la recepta (per a 6 persones amb molta gana o 8 persones amb poca gana) :

2 rodons de pollastre farcit de 1,8kg cadascun

4 pastanagues

2 porros

1 api

2 cebes

1 pebrot verd

2 tomàquets madurs

¼ de llimona

2 farcellets d’herbes

½ branca de canyella

10g de sagí

1 cabeça d’alls

200ml de brou de pollastre

100 ml de brandi

Oli, sal, pebre i orenga

Picada: pa, avellanes, ametlles, pinyons farigola i romaní

Com fer la recepta de pollastre farcit al forn:

Preescalfem el forn amb aire calent a 180ºC. Fregarem els rodons de pollastre farcit amb oli, sal, pebre negre i orenga. Posarem oli i una mica de sagí en una cassola, i escalfarem fins que part del greix del sagí s’hagi desfet. A continuació incorporarem els rodons i els segellarem a foc mig. No es tracta de daurar-los molt només de segellar. El coloret final de rostit l’agafarà al forn. Aneu donant-li voltes molt de tant en tant. Un cop segellat els reservarem en una safata. Retirarem el que hagi quedat del sagí. Tallarem a trossos grans “a lo pagès” les pastanagues, l’api, els porros, el pebrot verd, les cebes i la punta de la cabeça d’alls. Incorporarem totes aquestes verdures a la cassola, juntament amb dos farcellets d’herbes i mitja branca de canyella. Taparem i deixarem cuinat uns 5 minuts a foc mig-alt. A continuació afegirem els tomàquets tallats a quarts i ¼ de llimona, tornarem a tapar I deixarem 5 minuts més. Serà el moment d’incorporar els rodons de pollastre i els regarem amb brou de pollastre. Baixarem la temperatura del forn a 150ºC i introduirem la cassola. Deixarem cuinant durant 1 hora. Passada aquesta hora remenarem les verdures i donarem la volta als rodons de pollastre. A continuació regarem per sobre amb una mica de brandi. Tornarem a introduir la cassola al forn i deixarem 40 minuts més. Quan hagin passat aquests 40 minuts traurem la cassola del forn i reservarem els rodons de pollastre farcit en una safata perquè es refredin una mica. Traurem també la cabeça d’alls, els trossets de llimona, els farcellet i la branca de canyella. Reservarem els farcellets i la branca de canyella per a més endavant. Posarem totes les verdures amb tot el caldo que s’ha format durant la cocció en un bol gran i triturarem amb una batedora de mà fins a formar una salsa. Un cop triturat passarem la salsa per un colador xinès perquè quedi una salsa més fina i ho abocarem a la cassola. Li afegirem els farcellets i la branca de canyella que havíem reservat anteriorment i cuinarem durant 5 minuts. Mentre es va cuinant la salsa per acompanyar el pollastre farcit, amb el morter, farem una picada amb pa, avellanes, ametlles, pinyons, farigola i romaní. Incorporem la picada a la salsa i deixem cuinant 3 minuts més. Rectificarem de sal i deixarem 5 minuts més. Un cop els rodons de pollastre estiguin una mica freds traurem la malla i els tallarem a trossos més aviat grandets, perquè si no se’ns poden trencar i caure tot el farcit. Ara serà l’hora d’afegir els rodons de pollastre a la cassola, cobrir amb la salsa i parar el foc.

La salsa que hem preparat és clàssica però amb molt bon sabor i acompanya molt bé amb el pollastre farcit, si voleu donar-li un plus de sabor podeu afegir a la picada, una mica de xocolata o carn de nyora, o bé una mica de tòfona ratllada,…. Podeu cuinar aquesta salseta com us vingui de gust!!

Tant si ho feu per a Festa Major com si ho feu per a un Diumenge, us recomanem fer aquesta recepta de rodó de pollastre farcit al forn el dia abans , ja sabeu que aquest tipus de cassoles d’un dia per a l’altre estan més bones.

Salut i bon menjar!!

Podeu trobar més receptes a cuinateca.cat