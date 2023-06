Reunió anual Andorra – França en l’àmbit de l’ensenyament

Reunió de la Comissió Mixta francoandorrana en l’àmbit de l’ensenyament (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, i el cap del Servei de Pressupost i de Polítiques Educatives Territorials francès, Christophe Gehin, han presidit la reunió de la Comissió Mixta francoandorrana en l’àmbit de l’ensenyament, celebrada aquest matí de divendres a la seu ministerial de Sant Julià de Lòria.

Aquesta Comissió es reuneix una vegada a l’any, alternativament a París i a Andorra, per a tractar sobre la cooperació entre els dos països a nivell educatiu. Les delegacions han compartit els grans reptes al voltant de les polítiques educatives i el seus projectes educatius.

Ladislau Baró ha agraït la tasca duta a terme per aquesta comissió i ha expressat el compromís d’impulsar de manera ferma la política educativa comú i bilateral. També ha manifestat la voluntat de treballar en la renovació del Conveni francoandorrà en l’àmbit de l’ensenyament per a mantenir un ensenyament de qualitat als centres educatius francesos a Andorra.

A més, el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, ha explicat el funcionament del centre residencial d’educació intensiva adreçat als joves amb problemes de comportament, ha fet un repàs de la situació dels alumnes sirians i ucraïnesos a Andorra i ha parlat de les noves branques de la formació professional i de la seva importància per tal que els joves tinguin sortides professionals a Andorra i a l’estranger.

La delegació andorrana ha donat a conèixer diverses iniciatives com són el pla nacional de la infància i de l’adolescència; l’estudi d’impacte de les noves tecnologies entre els joves; el pla d’utilització responsable dels entorns virtuals; el primer concurs de patis verds i saludables i el primer concurs nacional de robòtica per a primera ensenyança. Com cada any s’ha fet un repàs de les obres de millora que s’han dut a terme a les escoles franceses i a l’extensió del Liceu Comte de Foix, situada al Roc d’Andorra la Vella.

En l’àmbit de la francofonia, s’han donat a conèixer les accions educatives i culturals proposades als alumnes dels tres sistemes educatius organitzades pel ministeri d’educació andorrà i per l’ambaixada de França a Andorra. En aquest sentit, hi destaca el desplegament del programa dels assistents de llengua francesa als centres educatius del sistema educatiu andorrà, que les dues delegacions han acordat prorrogar per la bona acollida que ha obtingut enguany. A més, la Comissió ha acordat oferir per primera vegada el programa de formació en llengua francesa als docents del sistema educatiu andorrà, que es realitzaran els mesos de juliol i agost a França, on hi assistiran dos docents de l’Escola Andorrana.

Finalment, la delegació francesa ha explicat les accions dutes a terme aquest curs i les perspectives per al proper curs escolar: l’assoliment de les competències en lectura, escriptura i matemàtiques; la reestructuració de la formació professional; la proposta d’acompanyament del projecte deures fets per als alumnes que cursaran sisè l’any vinent; el benestar dels alumnes; l’assetjament i el ciberassetjament; així com la igualtat de gènere.