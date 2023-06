Puja l’adrenalina amb el Campionat del Món de Trial d’Andorra

Trofeus preparats per al Campionat del Món de Trial d’Andorra 2023 (FMA)

Avui divendres s’ha dut a terme la presentació oficial del Campionat del Món de Trial d’Andorra 2023, així com de la celebració de la seva 25a edició. L’esdeveniment ha tingut lloc a la Casa Comuna de Sant Julià de Lòria i ha comptat amb la presència d’autoritats i pilots destacats.

El sònsol Josep Majoral ha obert la roda de premsa, molt especial enguany pel fet de celebrar-se la 25a edició del Campionat del Món a la parròquia, i ha aprofitat l’ocasió per a fer una crida al respecte per a que el Trial a Andorra i a Sant Julià de Lòria pugui perdurar molts anys més.

Durant el seu parlament, el Secretari d’Estat d’Esports Alain Cabanes ha volgut fer èmfasi en la perfecta convivència entre ciutat i esport, que es veu perfectament plasmada en aquest Mundial de Trial, amb tota la logística ubicada al poble de Sant Julià de Lòria.

Enric Torres d’Andorra Turisme ha comentat que arribar a organitzar 25 edicions és una gran fita aconseguida, amb molt bona feina per part de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) des de ja fa molts anys, que no seria possible sense la confiança i el suport de la Federació Internacional de Motociclisme. També ha comentat que el fet de tenir motos de trial elèctriques en competició és una línia de futur important, i ha agraït a la FMA els anys de treball i esforços per organitzar la prova de forma el més sostenible possible.

El vicepresident primer de la Federació Internacional de Motociclisme ha valorat el fet de celebrar 25 anys de Campionat del Món de Trial al mateix país i, a més a més, a la mateixa parròquia, sent un rècord mundial. Ha finalitzat el seu parlament explicant que l’esport és un facilitador dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en el cas del trial i d’Andorra, està més que demostrat.

La presidenta de la FMA, Natàlia Gallego, ha finalitzat la primera part de la roda de premsa donant els detalls tècnics de la prova.

El Campionat del Món de Trial d’Andorra comptarà, un any més, amb dues jornades de competició, dissabte i diumenge. El calendari 2023 del Campionat inclou les seus següents: Espanya, Portugal, Japó, San Marino, Andorra, Itàlia i França. Per tant, Andorra és la 5a de les proves. Les categories participants són TrialGP (12 pilots), Trial2 (43 pilots) i Trial3 (18 pilots) en categoria masculina i Trial2 Women (10 pilots) en categoria femenina, tant en motos elèctriques com de benzina. En total, hi ha 83 pilots inscrits.

La prova, a Andorra, es desenvoluparà cadascun dels 2 dies en un recorregut de 13 km a recórrer dues vegades amb 12 zones. Els pilots començaran a sortir a les 9 hores i es preveu que l’últim pilot arribi cap a les 16 hores. La cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc els dos dies al voltant de les 16:15 hores.





Les ubicacions de les zones són les següents:

Zona 1: Zona artificial a Borda Huguet. Després de la pandèmia que va implicar haver d’eliminar les zones al poble per a evitar aglomeracions, enguany la FMA celebra tornar a la normalitat per a seguir apropant el trial a la població.





Zona 2: Zona al riu d’Auvinyà, davant de Sant Eloi. S’ha reduït el nombre de zones de riu per raons de sostenibilitat, i serà la única zona d’aigua del trial. Serà també molt propera a la població.





Zones 3 a 12: Situades sobre la cota 1600 de Naturland, les zones 3 a 11 es troben a mà dreta de la carretera, mentre que la zona 12 es troba a mà esquerra. Aquestes zones són ideals perquè el públic pugui seguir de prop les actuacions dels pilots i gaudir de l’emoció del campionat.

Per a obtenir més informació sobre el Campionat del Món de Trial d’Andorra 2023, es pot visitar el lloc web oficial de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) a www.fma.ad/trialgp2023. A més, es proporcionarà informació en directe sobre els resultats de la competició a www.trialgp.com, així com a la plataforma FIM TV, que representa una novetat important per a la difusió del campionat en directe.

A més a més de la presentació de la nova prova del Campionat del Món de Trial a Sant Julià de Lòria, s’han detallat els actes de celebració de la 25a edició d’aquesta competició internacional al país. Aquests actes tindran lloc des d’aquest divendres 16 de juny, a partir de les 19 hores entre la plaça Laurèdia i la plaça de la Germandat.

Les activitats inclouran una desfilada a peu dels pilots i equips acompanyats pel grup d’animació del BC Andorra, un parlament d’autoritats, el parc tancat amb les motos en competició i una sessió de signatura d’autògrafs dels 6 millors pilots de la categoria reina TrialGP i els 3 millors de la categoria Trial2. També hi haurà coca per a berenar per a tothom, es lliuraran cartells perquè els aficionats puguin obtenir les signatures dels pilots i hi haurà un photocall per a fer-se fotos amb els millors pilots de trial del món. L’entrada a tots aquests actes és oberta a tothom.





Els pilots

L’atapeïda lluita pel primer lloc del rànquing en TrialGP entre Toni Bou i Jaime Busto és un dels reclams més importants per aquest cap de setmana. Després de les dues darreres victòries de Toni Bou a San Marino el passat cap de setmana, només 8 punts separen ambdós pilots. Bou a explicat que tot i la pressió que té al córrer a la seva segona casa, les zones de Naturland li agraden molt i mirarà d’augmentar el seu avantatge sobre Busto. Aquest darrer està molt motivat per a posar-li les coses difícils a Toni Bou aquest cap de setmana, especialment en aquestes zones de Naturland que també li agraden molt.

Gael Chatagno, que s’estrena a Andorra enguany, ha decidit participar a menys proves aquest any per tal de preparar-se encara més amb la seva moto elèctrica de cara a participar a tot el Mundial de l’any que ve. Està content amb l’evolució de la seva moto Electric Motion i vol seguir demostrant que és el futur i que aquesta font d’energia és molt competent.

El pilot espanyol amb llicència andorrana (pel fet de tenir patrocinadors del país) Aniol Gelabert ha explicat que farà el màxim per no deixar escapar els millors pilots del món com Bou i Busto per errades seves. Actualment va 6è del campionat en categoria TrialGP.

Quant als pilots andorrans, hi haurà la participació de Jordi Lestang i Gaudi Vall en Trial2. Ambdós pilots participen a tot el Campionat del Món. Valentí Cristina, s’estrenarà a Andorra en la mateixa categoria, i Joan Miquel García ho farà en Trial3.

En Trial2 Women, s’estrena la pilot andorrana Èlia Pascuet i es comptarà amb la participació de Laia Pi. La pilot competeix per la Federació Espanyola, però segueix molt vinculada amb Andorra. Va ser pilot de l’equip de tecnificació de la FMA i segueix involucrada en la formació de la base.