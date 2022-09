Reunió a Barcelona del comitè bilateral Fulbright

El comitè bilateral Fulbright Andorra ha celebrat aquest dijous la seva reunió anual al Consolat General dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona. Una trobada que se celebra un any al Principat i el següent a Barcelona. La reunió ha estat encapçalada pels dos copresidents del comitè –la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la cònsol general dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona, Katie Stana– així com per la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

En aquesta reunió s’ha postat en valor les excel·lents relacions existents entre el Estats d’Units d’Amèrica i Andorra i s’han repassat els diferents programes associats a aquest conveni, que busca fomentar els intercanvis educatius, culturals i formatius entre els joves.

Actualment, el comitè bilateral Fulbright Andorra té una oferta dividida en dos grans eixos. El primer engloba d’una banda, les Beques Fulbright per a ciutadans andorrans –s’entrega una beca a un estudiant del país per a cobrir les despeses de matrícula, estada, viatge i costos addicionals durant la durada dels estudis per a cursar un màster o doctorat als Estats Units– i el programa Susi Summer –que s’adreça a docents de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del ministeri perquè facin una formació intensiva de sis setmanes durant l’estiu al país nord-americà–.

El segon eix és el programa que s’ofereix als ciutadans estatunidencs perquè vinguin al Principat com a assistents de conversa de llengua anglesa al sistema educatiu andorrà: se n’ofereixen cinc cada any per a la durada d’un curs acadèmic.

La part andorrana ha informat la part americana dels estudiants que actualment gaudeixen de les beques, els candidats de la darrera convocatòria i dels assistents de conversa que han iniciat l’estada aquest curs escolar 2022-2023 en diferents centres del sistema educatiu andorrà.

D’altra banda, el comitè ha acordat desenvolupar les accions informatives, adreçades als estudiants i famílies, per a donar a conèixer els estudis superiors als Estats Units i s’estudiarà la possibilitat que joves andorrans es puguin adherir al programa Summer work and travel que els permetrà desplaçar-se dos mesos als Estats Units per a treballar-hi.

La delegació andorrana l’han completat el director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals i director del Programa Fulbright Andorra, Josep Maria Areny, i la cap de l’Àrea d’Ensenyament Superior, Mar Martínez.

Per part americana, han acompanyat la cònsol general la cònsol de diplomàcia pública del consolat general dels EUA a Barcelona, Emma Marwood, l’assessora de programes de diplomàcia pública del Consolat dels EUA a Barcelona, Eva Ollé, i el director de la Comissió Fulbright Espanya en tant que observador permanent del comitè, Alberto Lopez.