Resposta contundent dels serveis del Copríncep Episcopal a una publicació del Diari d’Andorra

Responent al ressò que el “Diari d’Andorra” ha volgut donar a una publicació tendenciosa del diari “El País” sobre un grup de Prelats espanyols relacionats amb encobriments delictius, els Serveis del Copríncep Episcopal volen manifestar que:

1. Un periodista autor d’un llibre sensacionalista sobre el sexe dels capellans, i sense cap mena de prova, esmenta en un fragment una entrevista l’any 1988 entre un diaca i el Rector del Seminari de Barcelona, sobre comportaments contraris a la moral catòlica, i fa notar que, a part de quedar horroritzat, el Rector del Seminari, no va actuar.

2. El llibre atribueix erròniament a Mons. Vives que ell era el Rector del Seminari de Barcelona, però Mons. Vives no ho era, ja que no ho fou fins al juny de 1991 i tampoc no era Bisbe auxiliar de Barcelona. Els fets que se li volen atribuir són de molt abans, i no estan relacionats amb la seva persona. Mons. Vives nega amb rotunditat que tingués res a veure amb aquest cas.

3. Sobre aquesta errada del llibre, Mons. Vives va presentar-li al periodista la seva queixa, que aquest va acceptar, però no ho va voler modificar. Aquesta calúmnia del llibre fou comunicada a la Guàrdia civil i a les Autoritats pertinents.

Per a clarificar la situació: el Diari d’Andorra, fent-se ressò d’una publicació del diari El País, assegura que el Copríncep Episcopal és un encobridor de casos de pederàstia. Aquestes investigacions del rotatiu espanyol acusen a 39 prelats, entre ells, a Joan-Enric Vives d’encobrir casos de pederàstia de del 1952.

Aquesta és la informació que ha publicat el Diari d’Andorra, sempre segons El País:

“En el cas de Vives, la investigació apunta que l’arquebisbe hi estaria relacionat per la seva suposada participació en l’encobriment de l’escàndol de la Casa de Santiago i Nous Camins a Barcelona, una organització convertida en secta on es van denunciar abusos sexuals. Els fets haurien passat entre els anys 80 i 90, quan el copríncep era bisbe auxiliar de la ciutat, i van ser denunciats per l’escriptor Pepe Rodríguez.

Els dos informes han estat elaborats a través de la participació de testimonis i acusats. La primera investigació va ser entregada el desembre de l’any passat al Papa, on es donaven a conèixer 251 casos inèdits a Espanya. Aquest arxiu també va ser entregat a la Conferència Episcopal Espanyola. El segon informe va ser enviat al juny amb 278 nous testimonis i 244 acusats, sumant prop de 300 noves víctimes a les ja identificades pel rotatiu en l’anterior investigació. En total, haurien sortit a la llum 840 casos i 1.594 víctimes a Espanya”.

Davant d’aquestes afirmacions, el Serveis del Copríncep Episcopal han volgut sortir al pas per a desmentir cap responsabilitat envers Joan-Enric Vives i ja han iniciat actuacions per a desmentir-ho i demostrar que les acusacions sobre el Copríncep són falses.