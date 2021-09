El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació dels treballs de reposició del paviment del pati de l’escola de Canillo degut al seu mal estat i degradació. L’actuació ha recaigut en l’empresa Coansa per un import de 60.829,44 euros.

Les obres consistiran en retirar l’actual paviment de cautxú i substituir-lo per un de nou de pedra granítica, molt més resistent a les inclemències meteorològiques. La voluntat és que les obres, que tenen un termini de 4 setmanes, comencin properament i s’adeqüin els horaris de treball a les franges en què no hi hagi alumnes.