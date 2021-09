La pandèmia de la COVID-19 i l’acció climàtica centren el discurs del cap de Govern a les Nacions Unides

El cap de Govern, Xavier Espot, ha intervingut aquest dissabte en el Debat General de la 76a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides. En el seu discurs, Espot s’ha centrat en la importància del multilateralisme com a eina fonamental per a la recuperació de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i també en la necessitat d’impulsar una acció climàtica decidida a escala global.

Després que l’any passat l’Assemblea se celebrés de manera telemàtica a causa del virus, enguany, en la represa després de la sessió atípica del 2020, segueixen estant presents les restriccions contra el virus. Així, el cap de Govern ha presentat el seu discurs telemàticament. Precisament, durant la seva intervenció, Espot s’ha referit a la crisi sanitària de la COVID-19, que “ha sacsejat els pilars de les nostres societats i ha afectat pràcticament tots els àmbits de les nostres vides”. En aquest escenari, el cap de Govern ha refermat el paper de la col·laboració mundial perquè cap país “pot fer front a un repte d’aquesta magnitud sense la participació de la resta de la comunitat internacional”. De fet, Xavier Espot ha agraït la solidaritat de França, Espanya i Portugal en la distribució de les vacunes, així com dels mecanismes d’aprovisionament de la UE i de l’OMS a través del programa COVAX.

“La pandèmia de la COVID-19 ens ha posat a prova com a societat; hem après que el present i el futur ens exigeixen menys individualisme, menys egoisme, menys confrontació i, en canvi, més cooperació, més resiliència, més empatia i més solidaritat”, ha remarcat.

D’aquesta manera, tal com ha emfatitzat Xavier Espot, la recuperació de la pandèmia “s’ha de fonamentar en un desenvolupament més sostenible i inclusiu, que no deixi ningú enrere i amb el qual totes les persones puguin acomplir el seu projecte vital en pau, amb dignitat i igualtat”. “Apostem per una recuperació que ha de ser una oportunitat per crear estabilitat, creixement i diversificació econòmica”, ha emfatitzat i ha subratllat la importància de mantenir “una atenció especial a les polítiques que reforcin la salut, la sostenibilitat, el coneixement, la innovació i el capital humà”.

En definitiva, la resposta a la crisi de la COVID-19, ha afirmat, s’ha d’alinear amb els valors fundacionals de les Nacions Unides i s’ha de centrar en cooperar i “mobilitzar esforços multilaterals i a fer-ho d’acord amb els valors i comptant amb la inclusió de tothom”. “No hem d’aturar els esforços per planificar i oferir una resposta que faci albirar la recuperació d’aquells països on la pandèmia ha causat més estralls”, ha afegit Espot.

Per això, el cap de Govern ha insistit en “aprofitar” les Nacions Unides “perquè el multilateralisme s’erigeixi en la via adequada per trobar solucions per als ciutadans”. “Les Nacions Unides proporcionen els marcs per avançar amb la capacitat per detectar i diagnosticar on hi ha desequilibris, on hi ha injustícia, qui són els més vulnerables i com els estats podem contribuir a posar-hi remei”, ha afegit.

És en aquest context que Xavier Espot s’ha referit a l’aposta també pel multilateralisme per fer front a l’emergència climàtica, “l’altre gran repte que hem d’enfocar des de la inclusió”, i ha defensat la promoció d’un desenvolupament sostenible. El cap de Govern ha explicat les polítiques d’Andorra en aquest àmbit amb l’adopció de l’Acord de París i l’aposta per la producció d’energies renovables, l’economia circular, la fiscalitat al carboni per reduir les emissions i una neutralitat per al 2050. A més dels treballs per esdevenir el primer país que sigui reserva de la biosfera, “fruit del nostre model d’equilibri entre desenvolupament i sostenibilitat”.

Espot ha posat també sobre la taula el compromís del Principat en l’impuls de polítiques d’igualtat de gènere, mitjançant una legislació “que ha anat configurant un sistema de foment d’aquesta igualtat i de lluita contra la discriminació”. “S’ha de trobar, en definitiva, una nova relació per acabar amb esquemes patriarcals com a llast per a la meitat de la població mundial”, ha argumentat.

Finalment, el cap de Govern ha apel·lat a la inclusió dels joves, “com a vectors del canvi”, en la resposta als reptes de futur i ha ressaltat el paper de l’educació en qualitat de catalitzador del desenvolupament sostenible, l’erradicació de la pobresa i la prevenció de conflictes.