Renovat el contracte per a la realització de tallers de prevenció de drogodependències adreçats a alumnes

El Govern ha aprovat aquest dimecres la renovació per un any més del contracte de prestació de serveis amb l’empresa Promoció i Desenvolupament Social (PDS) per a la realització de tallers de prevenció de drogodependències adreçats als alumnes dels tres sistemes educatius.

La renovació s’impulsa en el marc del Pla nacional contra les drogodependències (PNCD) que defineix que s’han de promoure diferents programes de prevenció de drogodependències amb l’objectiu d’oferir informació i sensibilitzar sobre els efectes i les conseqüències del consum de drogues, la reducció de riscos i les actituds capaces de reforçar els factors de protecció i els hàbits saludables. Així doncs, es dona continuïtat als tallers que al llarg d’aquests anys s’han organitzat, com un recurs més, amb l’objectiu d’oferir accions preventives durant l’etapa de l’adolescència.

L’import de cada taller és de 229,90 euros, impostos inclosos, i l’empresa s’encarrega de dur a terme el taller de prevenció del consum d’alcohol i altres drogues i dels riscos associats al consum, adreçat als alumnes de 2n de 2n cicle de 2a segona ensenyança del sistema educatiu andorrà i el nivell equivalent en la resta de sistemes educatius. El taller també s’adreça als alumnes del 1r any de batxillerat i formació professional del sistema educatiu andorrà i nivell equivalent en la resta de sistemes educatius.