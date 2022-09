Sygic GPS Navigation té una altra novetat: Avís de direcció contrària

Cada any, dels accidents que succeeixen en les carreteres europees, uns 4.500 són causats per conductors que s’equivoquen de direcció i en les carreteres dels Estats Units, de mitjana diària, es produeix més d’una víctima mortal per conduir en direcció contrària. Per a augmentar la vigilància dels conductors en les autopistes, Sygic porta un servei d’advertiment de conducció en sentit contrari basat en el núvol de Bosch a la seva navegació GPS a la UE, els EUA i el Canadà.

Darrere de la nova funció de seguretat de Sygic GPS Navigation hi ha una solució intel·ligent que li adverteix immediatament a vostè i a altres usuaris de la carretera que puguin estar en perill si condueixen en la direcció oposada. En els últims dotze mesos, el sistema d’avís de direcció contrària va avaluar més de 3.300 milions d’indicacions de conducció a la UE, i d’elles, es van detectar i van advertir a més de 300 usuaris de conductors en direcció contrària.

La navegació GPS de Sygic serà el primer sistema de navegació GPS de consum als EUA i el Canadà a integrar el sistema d’avís de conductor en direcció contrària basat en el núvol de Bosch. Si un vehicle o telèfon que usa el servei entra en una autopista en direcció contrària, el sistema el detecta en pocs segons i adverteix de la situació greu al conductor que condueix en direcció contrària així com als altres usuaris de la carretera potencialment afectats pel servei.

«La transmissió digital de la informació és en temps real i és la més ràpida que existeix. Per tant, considerem que aquesta funció és un complement d’alta qualitat per als informes de trànsit en el radi. És especialment útil per a viatgers a destins desconeguts i per a vilatans en carreteres noves», afirma Lukas Dermek de Sygic.

Gràcies a les dades anonimitzades que s’envien periòdicament al núvol des dels vehicles i les apps amb el sistema integrat, s’informarà a tots els conductors que es trobin en el seu radi i al qual circuli en sentit contrari. En tan sols 10 segons després de la detecció, s’enviarà un avís.

Amb el llançament del servei de l’aplicació Sygic GPS Navigation, el nombre d’usuaris, i, per tant, la possibilitat de detectar conductors en direcció contrària, disminuirà significativament atès que hi ha 2,5 milions d’usuaris actius de l’aplicació Sygic GPS Navigation.

“El nostre objectiu és portar el sistema d’avís de direcció contrària basat en el núvol al nombre més gran possible d’usuaris de la carretera; això és el que significa per a nosaltres «Inventar per a la vida. Estem encantats que els usuaris de Sygic GPS Navigation també puguin beneficiar-se ara del nostre servei»“, explica Lars Mueller, cap de producte de Bosch.

Sygic va decidir implementar aquesta funció de Bosch basada en el núvol per a millorar així les funcions de seguretat en la navegació GPS per a consumidors. Per als usuaris d’Android i iOS, és un altre «salvavides» que ajuda els conductors a tenir millor informació perquè puguin conduir de forma més previsible. Aquesta característica funciona en línia i adverteix al conductor dels riscos en temps real al llarg de la ruta. És gratuïta i els usuaris poden desactivar-la en qualsevol moment

Per Tecnonews