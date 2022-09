Arriba la segona edició de la Mountain Calling, la recollida massiva de residus dels Pirineus

Els dies 1 i 2 d’octubre se celebra la segona edició de la Mountain Calling al Pallars Sobirà. Es tracta d’una recollida massiva de residus a les muntanyes de Port Ainé i Espot on tota la població està convidada per a ajudar, de forma totalment voluntària, a netejar l’entorn de l’Alt Pirineu.

En la primera edició, es van sumar al projecte al voltant de 200 voluntaris i voluntàries que van recollir 2.000 quilos de deixalles a les muntanyes d’Espot i Port Ainé.

El projecte Mountain Calling és un projecte mediambiental que persegueix disminuir aquest impacte i que treballa amb dos eixos d’actuació. Un primer eix centrat en les pròpies jornades de treball, retirant de manera directa amb la implicació de voluntaris els residus trobats; i un segon, fent pedagogia i generant conscienciació social sobre les deixalles que s’acumulen en les lleres dels rius i les muntanyes dels espais naturals protegits dels Pirineus.

Aquest projecte treballa sota el lema ‘Respect The Locals’ (Respecta als locals), entenent com a ‘locals’ la flora i fauna que habiten al territori. Per això cada any la imatge de les jornades la protagonitza un animal de la zona, posicionant-lo al centre del relat. L’any passat els escollits van ser el gall fer i el bernat pescaire, dos animals molt preuats a la zona, però en perill d’extinció, i aquest any ho ha estat l’os bru, el mamífer omnívor més gran dels Pirineus.

La Mountain Calling està impulsada i organitzada per l’associació Loser Surfers, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les estacions les estacions d’Espot i Port Ainé, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. També hi col·labora l’Agència Catalana de Residus, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i els ajuntaments de Sort, Rialp, Soriguera, i Espot.