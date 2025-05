Renascuts en la Pasqua

El Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives

La Pasqua no és només un temps litúrgic que celebra la Resurrecció del Senyor, sinó que ha de ser per a cada cristià una experiència profunda de fe en Crist Ressuscitat i de renovació espiritual, i per això ja a la Vetlla Pasqual se’ns va demanar que renovéssim el nostre baptisme. A través de la renovació de les promeses baptismals, som cridats a reviure i refermar el nostre compromís de fe amb Déu i d’adhesió a la comunitat cristiana. Al llarg de la cinquantena pasqual tenim l’oportunitat d’aprofundir en la relació personal i amorosa amb Crist i assumir amb responsabilitat la missió d’ésser llum en el món i testimonis de la nova vida del Ressuscitat, que tot ho ha de transformar.

Renovar les promeses baptismals implica un compromís amb els valors cristians i una voluntat ferma de seguir el camí de Jesús. En aquest sentit, es tracta d’un moment de conversió, en què cada creient és convidat a reviure la gràcia del seu baptisme i a aprofundir en la seva vocació cristiana. Aquest compromís s’ha de manifestar en la vida quotidiana mitjançant la pràctica de la caritat, la justícia i la solidaritat amb els més necessitats, i implica una vida de pregària i una participació activa en la comunitat cristiana, segons la vocació rebuda. En un món ple de reptes i dificultats, renovar el baptisme durant la Pasqua esdevé un recordatori de la missió de cada cristià de ser testimoni de la llum de Crist enmig del món i acollir la missió de ser transformadors de la societat en què vivim.

Viure d’acord amb l’exemple i els ensenyaments de Crist dona alegria i esperança. El baptisme fou l’inici d’una relació personal amb Jesús que durarà fins l’eternitat. Es creà un vincle immortal amb Ell. I ens feu entrar a formar part de la comunitat cristiana, com a membres vius de l’Església. Això reclama participar en la vida comunitària, en les celebracions, i en la comunió i el suport mutu entre germans en la fe. També vol dir rebutjar el mal i no seguir les atraccions del pecat, esforçar-se per fer el bé i rebutjar allò que ens allunya de Déu. Portar una vida de fe, amor i humilitat, vivint segons els ideals de l’Evangeli: estimar Déu i el proïsme, practicar la justícia, la pau, la misericòrdia i el perdó. Porta a assumir la missió d’anunciar l’Evangeli amb les paraules i, sobretot, amb les obres i el testimoni de vida. Ens demana alimentar la pròpia fe amb la pregària, la lectura de la Bíblia i la participació en els sagraments, l’ajuda envers els necessitats i compartir amb tothom l’alegria de la fe.

Viure el Baptisme és una crida a la transformació constant, ja que és un camí de conversió, una vida nova arrelada en Crist. Ser batejat no és només haver rebut un sagrament, sinó ser cridat a viure com a fill de Déu, en comunió amb Ell i amb els germans. Viure el baptisme és menar una existència pasqual, transformada per l’amor de Crist, compromesa amb la humanitat, guiada per l’Esperit Sant, i en comunió constant amb Déu i amb els germans. Una existència plena d’alegria i d’esperança, per més que tinguem temptacions i desànims. És un sí diari a la vida nova que ens ha estat donada gratuïtament, una crida a testimoniar aquesta gràcia amb tot el nostre ésser, i a viure amb caritat i servei. Com recomana St. Pau: “Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra” (Col 3,1ss).

+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell