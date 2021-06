Remeis per allunyar els mosquits del jardí

Amb l’arribada del bon temps, apareixen al jardí els molestos mosquits, però existeixen diversos remeis naturals per allunyar-los o eliminar-los.

Les calèndules desprenen una olor que espanta els mosquits, aquestes flors són molt fàcils de conrear i s’adapten a qualsevol entorn, encara que sigui molt fred.

Una altra planta antimosquits és el romaní. L’all és una de les millors solucions per fer marxar els mosquits. Adquiriu un esprai d’all i apliqueu-lo allà on no vulgueu que us molestin els mosquits.

Procureu no tenir recipients amb aigua estancada perquè els mosquits deixaran els seus ous allà per reproduir-se. Si teniu un estany afegiu-hi peixos o granotes, ja que s’alimenten dels mosquits i de les seves larves, i per tant mantenen l’aigua neta de plagues.

Si hi ha ocells al vostre jardí us ajudaran a controlar la població de mosquits, ja que són part de la seva alimentació.