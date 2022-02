Registrades més de 50 rèpliques després del terratrèmol de l’1 de febrer a l’Alt Urgell

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha detectat més de 50 rèpliques del terratrèmol de magnitud 3,8 a l’escala de Richter que hi va haver la setmana passada -dimarts 1 de febrer- al nord de l’Alt Urgell, a tocar de la frontera amb Andorra. Tot i això, els següents sismes han estat de menor intensitat i molt menys percebuts per la població, atès que en general han tingut una magnitud d’entre 0 i 3.

El sisme de l’1 de febrer es va produir passades les 3 de la matinada, amb epicentre a la zona del Port de Cabús i a prop del nucli d’Os de Civís, dins del municipis de les Valls de Valira. Aquest era el sisme més intens a l’Alt Urgell i al Pirineu català des d’abril de 2019, quan n’hi va haver un de 4,2 amb epicentre a la Parròquia d’Hortó (Ribera d’Urgellet), tot i que a Os de Civís ja n’hi havia hagut un de 3,6 ara fa quatre mesos (11 d’octubre de 2021).

Al llarg d’aquests darrers dies, tal com sol passar en aquests casos, s’han enregistrat nombroses rèpliques a la xarxa sísmica de Catalunya, operada per l’ICGC. Algunes de les rèpliques han estat lleugerament percebudes per la població. L’ens de la Generalitat explica que des d’octubre de 2021 s’ha observat “un augment significatiu de la sismicitat en aquesta zona”. Tots els terratrèmols d’aquesta sèrie, detallen, “tenen la característica de ser superficials, amb focus a menys de 20 km de fondària”.

Des de l’Institut Cartogràfic i Geològic també es destaquen que “aquesta sismicitat forma part de l’esperable a aquesta zona del territori”, tenint en compte que “el Pirineu és l’àrea amb més terratrèmols de Catalunya i s’hi produeixen sèries sísmiques de més o menys grandària regularment”. Els darrers anys, apunten, “a la mateixa comarca (l’Alt Urgell) s’hi han produït sèries sísmiques en què s’han registrat milers de terratrèmols, que formen part del comportament sísmic habitual de la zona, la gran majoria dels quals no han estat percebuts per la població”.

Percepció del terratrèmol

El terratrèmol del dia 1 de febrer de 2022 va ser àmpliament percebut per la població d’Andorra i de les comarques properes a la zona epicentral. El sistema d’alerta sísmica va generar automàticament una simulació de la percepció. Segons les respostes enviades per la població al qüestionari macrosísmic que l’ICGC té sempre a disposició de la ciutadania, el sisme es va percebre a distàncies epicentrals de fins a 150 km.

Per a terratrèmols de magnitud a partir de Ml 3.5, es pot calcular el mecanisme focal del sisme, que dona informació sobre la geometria i moviment de la falla responsable del moviment sísmic. Ambdós mecanismes mostren un comportament de falla normal amb un petit component de falla de lliscament. Per determinar aquests mecanismes s’ha fet servir el mètode de Delouis (2014).