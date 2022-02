Les importacions recuperen els nivells previs a la crisi sanitària

Les importacions de béns durant el mes de gener han sumat 117,10 milions d’euros, amb una variació percentual del +67,0% respecte al mes de gener de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un +57,2%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 9,95 milions d’euros, amb una variació percentual del +10,6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Així n’ha informat el departament d’Estadística mitjançant una nota de premsa publicada aquest dijous.

Si es comparen les dades d’importacions respecte al mateix període d’abans de la pandèmia (2019), es pot observar que grups com “Transport”, “Construcció” i “Joieria” han assolit els nivells d’abans de la crisi sanitària. Pel que fa d’altres grups com “Begudes i tabac”, “Electrònica”, “Industrial” i “Farmàcia perfumeria” la seva tendència ha recuperat els nivells del 2019. En el cas de la partida “Diversos” la tendència cap a la recuperació s’ha mantingut entre els grups esmentats anteriorment, sent en aquest cas més estable.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.370,13 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +8,0% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +4,0% més que al mateix període. Sense tenir en compte la importació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel juny de l’any 2020, la variació és del +28,2% respecte l’acumulat del període anterior.

Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 141,82 milions d’euros, amb una disminució del -1,8%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida “Diversos” del “capítol 97 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat” pel setembre de l’any passat, la variació és del +23,9% respecte l’acumulat del període anterior.