Recta final per a l’estrena del musical “L’ombra dels colors”, del Cor de Rock d’Encamp

Cartell anunciant el musical del Cor de Rock (Comú d’Encamp)

La Sala de festes d’Encamp serà l’escenari, el pròxim diumenge 18 de maig, de l’estrena del musical teatralitzat ‘L’ombra dels colors’, del Cor de Rock d’Encamp. L’actuació comptarà amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i del grup nacional Anyway. L’espectacle comptarà amb uns 50 alumnes com a actors i cantants, a més de 9 músics de l’ONCA i 4 components d’Anyway. Tots ells portaran a l’escenari una peça musical i teatral basada en una història sobre el poder de la curiositat, la rebel·lió contra les normes imposades i la recerca d’un món on la llum i la foscor puguin conviure en harmonia.

La composició dels temes musicals ha anat a càrrec del director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, mentre que les lletres de les cançons són de l’escriptor andorrà, David Gálvez, i el guió de la història ha estat creat pels alumnes del cor.

L’escenografia i la direcció artística del musical recauen sobre Hèctor Romance, que és el director del videoclip ‘I want to sing’, que ha estat seleccionat en una vintena de festivals de cinema internacionals. Precisament, ‘L’ombra dels colors’ sorgeix com a projecte per a desenvolupar la història del curtmetratge i portar-la al format musical teatralitzat.

L’espectacle forma part de la Programació Cultural d’Encamp i tindrà dos passis, un a les 17 hores i un altre a les 19.30 hores. Les entrades estan a la venda i es poden adquirir al web comuencamp.ad.





‘L’ombra dels colors’

Diumenge 18 de maig de 2025, a les 17 i a les 19:30 hores

Sala de Festes d’Encamp

Cor de Rock d’Encamp

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Anyway

Albert Gumí: composició i direcció musical

Hèctor Romance: escenografia i direcció artística

Gil Blasi i Jordi Porta: codirectors del Cor de Rock

David Gálvez: autor de les lletres de les cançons

Paula Pons: coreografia

Anna Mangot i Maria Solsona: vestuari

Inès Del Busto: maquillatge

Judith Puig: art i decorats