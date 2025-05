Ja disponibles les entrades i la programació del 14è FeMAP amb Ordino i Canillo com a noves incorporacions

Cartell del FeMAP 2025 (FeMAP)

Ja es poden adquirir les entrades i consultar la programació completa de la 14a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) a través de la seva pàgina web. El Festival tindrà lloc del 4 de juliol al 24 d’agost i comptarà amb 54 concerts de 25 grups diferents. Es podrà gaudir en els 41 municipis FeMAP, repartits entre els Pirineus de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord. Enguany ha comptat amb 4 incorporacions: Portbou, Molló, Ordino i Canillo.

L’Ensemble Joan March inaugurarà l’edició amb “El primer Rèquiem de Montserrat”, una nova producció del FeMAP que commemora el mil·lenari del monestir amb obres de tres mestres del Santuari: M. López, J. March i J. Cererols. El concert tindrà lloc el 4 juliol, a les 21h, a la Catedral de la Seu d’Urgell.

El FeMAP combina música i descoberta del territori, oferint una proposta cultural transversal que contribueix al desenvolupament integral del Pirineu. Amb la compra de l’entrada, el públic pot gaudir tant dels Concerts amb Gust —amb degustacions de productes de proximitat— com de les activitats complementàries.

Enguany s’organitzaran 7 tasts gastronòmics després dels concerts a les poblacions de Llívia, Covet, Tremp, la Seu d’Urgell, Aguiró, Vilanova de Banat i Sorre. A més, hi haurà una cinquantena d’activitats prèvies a les actuacions, com ara visites a esglésies, museus locals, passejades naturalistes i rutes turístiques per a descobrir el patrimoni dels municipis participants.

Un any més, el FeMAP Social, seguirà apropant la música als col·lectius més vulnerables. Aquest estiu s’oferiran 25 concerts adaptats per a gent gran, persones amb diversitat funcional i persones amb trastorns de salut mental.

Les entrades anticipades ja estan disponibles. El preu de l’entrada general és de 17€ (20€ a taquilla els dies dels concerts), les reduïdes costen 14€ (17€ a taquilla) i les infantils tenen un preu de 2€ (per a nens i nenes de 4 a 14 anys).

Els col·lectius que disposen de descompte i poden optar a la tarifa reduïda són diversos; per exemple, els amics del FeMAP, famílies monoparentals o nombroses, joves entre 15 i 25 anys i persones majors de 65 anys (consultar el llistat sencer a www.femap.cat).

Per a facilitar l’estada al Festival, els Packs Turístics del FeMAP inclouen l’entrada al concert i l’allotjament. Estan disponibles a partir de 50,80 € per persona en habitació doble. Hi ha un paquet per a cada concert, i també opcions personalitzables segons el nombre de nits i les actuacions que es vulguin veure.

Més informació i reserves a www.packsturisticsfemap.cat.