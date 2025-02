Recepció a un grup de persones nouvingudes a la Seu

Christina Moreno, Anna Martí i Joan Barrera (Aj. la Seu)

Aquest dimarts, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno, han rebut a un grup de persones acabades d’arribar al municipi per a donar-los la benvinguda, i se’ls hi ha explicat quin serveis s’ubiquen a l’Ajuntament. En aquesta benvinguda també hi ha participat la síndica municipal de greuges de la Seu, Anna Martí, que els hi ha explicat que la seva funció és defensar les llibertats públiques i els drets fonamentals de tots els veïns i veïnes de la ciutat.

Aquesta sessió de benvinguda i acollida per part de del Consistori urgellenc ha estat una activitat dins dels mòduls de formació que organitza el Servei de Ciutadania i Migracions (dins del marc del Servei de Primera Acollida de la Generalitat) per a persones nouvingudes acabades d’arribar al territori.

Val a dir que cada any, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza, a través del Pla Educatiu d’Entorn, una jornada d’acollida i benvinguda adreçada a l’alumnat nouvingut i les seves respectives famílies, on se’ls hi fa una ruta per a conèixer els diferents serveis i equipaments del municipi.